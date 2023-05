Riera se poslavlja od Olimpije

Španski strokovnjak Albert Riera, ki je nogometaše ljubljanske Olimpije letos popeljal do naslova državnih prvakov in pokalne lovorike, je včeraj v Ljubljani prejel priznanje Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) za najboljšega trenerja sezone. Ob tem je potrdil, da se bo po sezoni poslovil od zeleno-belih.

»Da. Ni skrivnost, igralci to že vedo,« je odvrnil na vprašanje, ali se njegova zgodba v Ljubljani zares končuje. V izjavi se je najprej zahvalil Sloveniji, ki jo je doživel kot nogometaš in kot trener. Kljub dvojni kroni pa mu po njegovih besedah vodstvo ljubljanskega kluba ni ponudilo podaljšanja pogodbe. »Niso mi ponudili podaljšanja sodelovanja, zato odhajam,« je bil neposreden Riera.

Dodal je, da je načrtoval, da bi se naučil govoriti slovenski jezik, saj da je to zanj znak spoštovanja, da se nauči lokalnega jezika. »Zdaj na žalost ne bom imel časa, ker se poslavljam. Res sem užival v delu tu, z dobrimi rezultati je to še veliko lažje,« je še povedal španski strokovnjak.O samem priznanju za trenerja leta je dejal, da to pripada tudi njegovim nogometašem, saj da je bilo delo z njimi velika nagrada.

Riera, ki naj bi ga zamenjal Portugalec Joao Henriques, je Olimpijo prevzel julija lani. Španec, nekdanji reprezentant in v preteklosti za kratek čas član Zavrča in Kopra, je v Ljubljani opravljal prvo samostojno trenersko službo. Pred tem je bil pomočnik pri Galatasarayu, za katerega je tudi igral. Poleg tega je nosil še drese Bordeauxa, Espanyola, Manchester Cityja, Liverpoola in Watforda.

Riero v Sloveniji, kjer je naslov osvojil pet krogov pred koncem sezone, čaka še ena naloga, in sicer vodenje ekipe na zadnji tekmi sezone, na kateri se bo Olimpija v soboto pomerila s Celjem.