Riera začel, Krznar dokončal – Celje ima drugo šampionsko zvezdico

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Celja so prišli prek ciljne črte, pred lepo polnimi tribunami domačega štadiona so na derbiju 33. kola 1. SNL z 1:0 premagali Olimpijo in tri tekme pred koncem potrdili drugi naslov državnih prvakov. V knežjem mestu počasi že razmišljajo o Evropi, Ljubljančani do zaključka sezone čaka krčevit boj za drugo mesto z Mariborom.

V spomladanskem delu državnega nogometnega prvenstva Celjani niso bili vedno prepričljivi, z nekaj nepričakovanimi spodrsljaji so pri domačih navijačih zbudili rahel občutek nelagodja pred finišem državnega prvenstva, na derbiju z Olimpijo pa so pokazali šampionsko podobo. S trdo in disciplinirano igro so onemogočali napade Ljubljančanov in prežali na svoje priložnosti, eno redkih je z atraktivnim zadetkom pod prečko z roba kazenskega prostora v drugem polčasu izkoristil tokrat zelo razpoloženi Jegor Prucev in poskrbel, da je zmaga z 1:0 ostala v knežjem mestu.

Kaj Celje še čaka pred začetkom kvalifikacij za ligo prvakov? Kaj so povedali po osvojitvi državnega naslova? Kakšni so prestopni cilji v knežjem mestu? Preberite v nadaljevanju.