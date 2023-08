Rierovi borci po srhljivki izločili favorite iz Portugalske

Celjski nogometaši so na Portugalskem uprizorili čudež in se po izvajanju 11-metrovk prebili v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Edini strelec za ekipo trenerja Alberta Riere je bil Gregor Bajde. V Celju je bilo 4:3 za favorizirano Vitorio iz Guimaraesa. Zadnji strel z bele pike je dosegel David Zec za končnih 4:2.

Vitoria Guimaraes: Celje 2:5 (0:0, 0:1) Štadion D. Afonso Henriques, sodniki: Kopijevski, Šlončak in Berkut (Ukrajina). Strelec: 0:1 Bajde (65.). Vitoria: Bruno Varela, Villanueva, Andre Amaro, Mamadou (od 66. Jorge Fernandes), Afonso Freitas, Miguel (od 106. Gaspar), Händel (od 81. Jose Carlos), Saraiva (od 60. Tiago Silva), Daniel Silva, Andre Silva (od 60. Butzke), Joao Silva (od 66. Nelson Da Luz). Celje: Rozman, Vuklišević, Nemanič, Zec, Karničnik, Bajde (od 85. Bizjak), Bobičanec (od 85. Edmilson), Zabukovnik (od 111. Vrbanec), Matko (od 116. Špeljak), Lamy (od 76. Popović), Ikwuemesi (od 76. Kouter).

Če bi upoštevali le vrednost klubov na Transfermarktu, bi Celjanom (6,95 milijona) proti Vitorii (44,5 milijona evrov) le malokdo dal kakšno možnost v dvoboju s portugalskim. Toda izbranci Alberta Riere so na gostovanju favoriziranim tekmecem, ki so imeli žogo precej več v posesti in sprožili tudi več strelov, predstavljali zahtevno oviro, še posebej ko je Bajde izničil zaostanek s prve tekme.

To je napovedalo presenetljiv razplet, ki se je uresničil po strelih z bele pike. Celjani so bili pri teh bolj zanesljivi in si priigrali nov evropski dvoboj. Tekmec v 3. krogu bo Neman Grodno iz Belorusije.

Uvodnih 20 minut ni prineslo posebej nevarne akcije za ene ali druge, oboji so sicer nekajkrat poskušali s streli, a se izid ni spremenil. Tudi oba celjska, Bajdeta v četrti in Luke Bobičanca v 17. minuti sta bila preslaba.

V 29. minuti je imel novo priložnost za Celjane Ikwuemesi, a so mu domači branilci strel blokirali, že v sodniškem dodatku prvega dela pa je Andre Silva zadel prečko celjskih vrat, je poročala STA.

V 51. minuti je Matjaža Rozmana v celjskih vratih preizkusil Thomas Händel, v 59. minuti pa še Joao Silva, a je celjski vratar obakrat dobro opravil svoje delo.

So pa Celjani v 65. minuti prišli do pomembnega zadetka. Po kotu Bobičanca ter podaji Klemna Nemaniča je z glavo zadel Bajde. Slabih 15 minut pozneje so bili slovenski podprvaki blizu drugemu zadetku, ko je Denis Popović zadel vratnico.

Portugalci bi lahko v tretji minuti sodniškega dodatka prišli do odločilnega zadetka, ko je streljal Jose Carlos, izkazal pa se je Rozman ter ekipi poslal v podaljšek.

V tem sta imela v 102. minuti pri Celju priložnosti Lovro Bizjak in Nemanič, a ju nista izkoristila, podobno velja za Andreja Amara na drugi strani v 114. minuti.

To je pomenilo, da bodo sledile enajstmetrovke. Pri teh je Celje precej bolje delovalo pod pritiskom. Portugalci so namreč zagrešili svoja prva strela, medtem ko je pri Celju v drugi seriji zgrešil le Nino Kouter.

To pa ni bilo usodno, z natančnim strelom je usodo Portugalcev zapečatil Zec. Ob njem so bili uspešni še Popović, Bizjak in Matic Vrbanec.