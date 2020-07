Rijeka korak bliže Evropi in naslovu jadranskega prvaka

Ljubljana



Evropa in mladi

Simonu Rožmanu je odleglo. FOTO: Jure Eržen/Delo



V Splitu spet folklora pred resnostjo

in Rijeka sta se vrnila. Slovenski trener na klopi hrvaškega nogometnega prvoligaša je na kritike odgovoril s prepričljivo zmago proti hrvaškemu prvaku Dinamu.»Doslej naš trud ni bil nagrajen s točkami, čeprav smo v vseh tekmah po odmoru dali vse od sebe. Zdaj se je vse vrnilo,« si je po zmagi, ki na lestvici ne prinaša velikega premika, a veliko več zunaj Rujevice, oddahnil Rožman.Rijeka je šele drugič prišla do polnega izkupička v pokoronskem obdobju in z eno nogo že stopila v Evropo.»Nismo se še vdali, toda naš cilj je Evropa, hkrati dajemo priložnost mladim nogometašem. Na dolgi rok se nam bo to vrnilo,« je razmišljal 37-letni Štorčan o možnostih v boju za drugo mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo prvakov. Ta je tri tekme pred koncem prvenstva bržkone nedosegljiva, potem ko sta tako druga Lokomotiva, ki ima pred Rijeko šest točk prednosti, kot tretji Osijek, ki je na Poljudu prizadejal še en boleč poraz Hajduku in ima pet točk prednosti, največja favorita za veliko nagrado.Rijeka si teoretično še ni zagotovila nastopa v kvalifikacijah za evropsko ligo. Rijeka se bo 1. avgusta v finalu pokala pomerila z Lokomotivo.Rožman je pred derbijem z neprepoznavnim Dinamom, ki pod taktirko, sicer nekdanjega trenerja Celja in nesojenega Olimpije, še ni ujelo ritma, slišal precej pikrih na račun moštvene podobe in rezultatov, toda jasno in odločno ga je zaščitil predsednikRijeka zdaj čaka ogrevalna tekma proti zadnjemu Interju v Zaprešiču pred velikim jadranskim derbijem v Splitu, 19. t. m. Če ne drugega, bi lahko Rijeka na Poljudu potrdila naslov jadranskega prvaka.Hajduk ima znova šov. Z navijači, novinarji, po malem tudi s seboj. Trenerobračunava z novinarji, toda na igrišču izgublja vse pomembne bitke. Nekdanji odlični branilec in član Juventusa javnost prepričuje o pomanjkanju zmagovalne miselnosti moštva, išče razloge za polomije na vseh koncih in pri vseh, a realnosti ne more ubežati. Hajduk je izgubil štiri tekme v zadnjih petih in se lahko obriše pod nosom tudi z uvrstitvijo v kvalifikacije za ligo prvakov.Razočaranje med privrženci splitskega kluba, ki jih ni malo niti v Sloveniji, je veliko. Z dvajset milijonov evrov vrednim proračunom (Osijek in Rijeka imata približno 12, 13 milijonov €) se Hajduk ne bo uvrstil niti med tri najboljše na Hrvaškem.