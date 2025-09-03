Rijekina prihodnost Victor Sanchez in ameriški milijarder

V nadaljevanju preberite:

Victor Sanchez bo novi trener Rijeke. To včeraj ni bila več novinarska raca, temveč dejstvo, zaradi katerega je marsikateri navijač Olimpije in slovenski nogometni navdušenec zastrigel z ušesi. Toda trenerska rokada na v dobro uro od Ljubljane oddaljeni Reki ni edina »bomba«, še bolj vznemirljivo je dogajanje v ozadju: slavni klub, od nekdaj tudi močno povezan s Slovenijo, je v procesu prodaje.

Nogometna kombinatorika kluba z reškega pobočja in predela Rujevica, kamor se je preselil s slovite priobalne Kantride, je iz prodajnega zornega kota nadvse pomenljiva za zeleno-belo upravljavsko garnituro. Je reški klub vrednejši kot je Olimpija in koliko je sploh vreden? To je neznanka, ki jo bosta razrešila prodajalec, predsednik NK Rijeka in večinski lastnik Damir Mišković ter ameriški kupec, milijarder William Patrick Foley II. Pod okriljem investicijskega sklada Black Knight Sports & Entertainment je Foley II že lastnik hokejskih vitezov iz Las Vegasa (Vegas Golden Knights) in nogometnih klubov, angleškega premierligaša Bournemouth in novozelandskega Aucklanda, del lastniške strukture je tudi v škotskem Hibernianu.

Neuradno naj bi Mišković za Rijeko iztržil približno 40 milijonov evrov, nekaj manj, če bo želel ohraniti manjši lastniški delež. Nogometni posel je po prihodu Adama Deliusa v upravljavsko strukturo zaživel tudi pri Olimpiji, a še ni primerljiv s sosedskim tekmecem, ki domuje v veliko boljšem nogometnem okolju in tekmuje v prvenstvu z višjim koeficientom.