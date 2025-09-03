  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Rijekina prihodnost Victor Sanchez in ameriški milijarder

    Hrvaški nogometni klub, od nekdaj tudi močno povezan s Slovenijo, se je ogrel za šampionskega trenerja Olimpije. Prihaja tudi ameriški milijarder.
    Pred letom dni je Victor Sanchez dal lekcijo Rijeki, zdaj naj bi postal njen rešitelj. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Pred letom dni je Victor Sanchez dal lekcijo Rijeki, zdaj naj bi postal njen rešitelj. Foto Jože Suhadolnik
    Gorazd Nejedly
    3. 9. 2025 | 09:30
    3. 9. 2025 | 09:30
    3:52
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Victor Sanchez bo novi trener Rijeke. To včeraj ni bila več novinarska raca, temveč dejstvo, zaradi katerega je marsikateri navijač Olimpije in slovenski nogometni navdušenec zastrigel z ušesi. Toda trenerska rokada na v dobro uro od Ljubljane oddaljeni Reki ni edina »bomba«, še bolj vznemirljivo je dogajanje v ozadju: slavni klub, od nekdaj tudi močno povezan s Slovenijo, je v procesu prodaje.

    Nogometna kombinatorika kluba z reškega pobočja in predela Rujevica, kamor se je preselil s slovite priobalne Kantride, je iz prodajnega zornega kota nadvse pomenljiva za zeleno-belo upravljavsko garnituro. Je reški klub vrednejši kot je Olimpija in koliko je sploh vreden? To je neznanka, ki jo bosta razrešila prodajalec, predsednik NK Rijeka in večinski lastnik Damir Mišković ter ameriški kupec, milijarder William Patrick Foley II. Pod okriljem investicijskega sklada Black Knight Sports & Entertainment je Foley II že lastnik hokejskih vitezov iz Las Vegasa (Vegas Golden Knights) in nogometnih klubov, angleškega premierligaša Bournemouth in novozelandskega Aucklanda, del lastniške strukture je tudi v škotskem Hibernianu.

    Neuradno naj bi Mišković za Rijeko iztržil približno 40 milijonov evrov, nekaj manj, če bo želel ohraniti manjši lastniški delež. Nogometni posel je po prihodu Adama Deliusa v upravljavsko strukturo zaživel tudi pri Olimpiji, a še ni primerljiv s sosedskim tekmecem, ki domuje v veliko boljšem nogometnem okolju in tekmuje v prvenstvu z višjim koeficientom.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Španec namesto Črnogorca

    Na Reki iščejo trenerja in pogledujejo proti Victorju Sanchezu

    Hrvaški nogometni prvak Rijeka, ki bo v konferenčni ligi tudi tekmec Celja, se je razšel s tvorcem dvojne lovorike Radomirjem Đalovićem.
    1. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Dva hrvaška kluba v Evropi, upajo še na tretjega

    Dinamo Zagreb in Rijeka bosta letos tudi uradno nastopala v evropskih tekmovanjih, tja se želi prebiti tudi Hajduk.
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Hrvaška

    Veselica na Reki, pokal pripeljal helikopter (VIDEO)

    Nogometaši Rijeke so osvojili naslov hrvaških prvakov, pirovi zmagi Dinama in Hajduka. Drugi naslov po Kekovi sezoni 2016/17. Splitčani čakajo že 20 let.
    Peter Zalokar 25. 5. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    OlimpijaAdam DeliusVictor SanchezDamir MiškovićHNK Rijeka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Čeferin: Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, a smo še vedno disciplinirani

    Aleksander Čeferin je spregovoril o prepovedih nastopov športnikov zaradi vojn in o slovenskem športnem fenomenu.
    3. 9. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni finance

    Proračunski primanjkjaj presegel milijardo evrov

    V Fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (3. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 3. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    Notranji minister bo podpisal pogodbo za nakup reševalnih helikopterjev

    Notranja revizija je končana. Boštjan Poklukar pravi, da razloga, da ne bi podpisal pogodbe, nima več. Opozicija zahteva revizijo računskega sodišča.
    Barbara Eržen 3. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prihaja Švedska

    Arsenalov as pred tekmo v Stožicah stopil v bran Isaku (VIDEO)

    Viktor Gyökeres in Alexander Isak sta v Angliji velika tekmeca, v švedskem dresu pa bosta želela v petek v Stožicah narediti velik korak k SP 2026.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (3. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 3. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    Notranji minister bo podpisal pogodbo za nakup reševalnih helikopterjev

    Notranja revizija je končana. Boštjan Poklukar pravi, da razloga, da ne bi podpisal pogodbe, nima več. Opozicija zahteva revizijo računskega sodišča.
    Barbara Eržen 3. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prihaja Švedska

    Arsenalov as pred tekmo v Stožicah stopil v bran Isaku (VIDEO)

    Viktor Gyökeres in Alexander Isak sta v Angliji velika tekmeca, v švedskem dresu pa bosta želela v petek v Stožicah narediti velik korak k SP 2026.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo