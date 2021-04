Rimljani oddali načrt Uefi glede gledalcev

Uefa si želi gledalce na EP. FOTO: Jewel Samad/AFP

Osem mesto dalo zeleno luč

Na bližnjem evropskem prvenstvu v nogometu naj bi v Italiji oziroma na olimpijskem štadionu v Rimu italijanske oblasti dovolile prisotnost gledalcev. Italijanske oblasti so dovolile 25-odstotno zasedenost objekta v Rimu med EP.Novico o dovoljenju za delno zapolnitev tribun je sporočila krovna domača nogometna zveza (FIGC). »Italija in Rim bosta prisotna. Dovoljenje za prisotnost gledalcev na Euru 2020 je odlična novica, takoj bomo obvestili Uefo,« je dejal predsednik FIGCPojasnil je, da je dobil pisno potrdilo pristojnega ministrstva, da bo lahko olimpijski štadion v Rimu med Ep sprejel vsaj 25 odstotkov navijačev. Italija bo v Rimu igrala prvo tekmo prvenstva s Turčijo, tam bosta še dve predtekmovalni tekmi domače ekipe z Walesom in Švico, pa tudi en četrtfinalni dvoboj.Evropska nogometna zveza (Uefa) predsednikaželi na prvenstvu vsaj v določenem obsegu napolniti tribune v vseh 12 mestih, ki bodo gostila tekmovanje. Krovna evropska zveza je postavila rok 19. april, do takrat morajo mesta oziroma države prirediteljice poslati načrt, kako bodo zagotovile vsaj delno zasedenost objektov.Osem mest, Sankt Peterburg, Baku, Budimpešta, London, Glasgow, Amsterdam, Bukarešta in Koebenhavn, je te načrte že poslalo, v njih so se zavezali, da bodo zagotovili vsaj 25-odstotno napolnjene tribune. Uefa še čaka na uradno odločitev Rima, Bilbaa in Dublina, zapleta pa se pri Münchnu, kjer lokalne oblasti zaradi koronske krize tega zagotovila ne morejo dati.