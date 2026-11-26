»V tem trenutku je zagotovo eden od najboljših napadalcev na svetu,« je svojega varovanca Donyella Bobbyja Malena pohvalil trener Rome Gian Piero Gasperini. Rimljani so v Parizu prvič v tej sezoni lige prvakov stisnili zanko okoli vratu oslabljenega evropskega klubskega nogometnega prvaka, čeprav so po vodstvu v drugem polčasu lovili vsaj točko. In jo ulovili (2:2) zahvaljujoč golu z bele točke 27-letnega Nizozemca, ki mu je Gasperini zaradi taktičnih razlogov (»Utrujenosti po številnih tekmah za klub in reprezentanco.«) namenil vlogo rezervista in džokerja. Rimljanom je za pogumno predstavo čestital tudi njihov nekdanji trener Luis Enrique, ki zdaj vodi Paris Saint-Germain. »Upam, da se z Romo ne bomo pomerili v izločilnih tekmah. Rad bi jo videl v finalu. To je bila najtežja tekma v tej ...