Rivaldo se boji slovesa Barcelone, Uefa pozna nadomestno prizorišče

»Upajmo, da ne bo prišlo do poslabšanja razmer«



Rivaldo: Napoli lahko izloči Barcelono

Rivaldo (v ospredju) in Ronaldinho med svetovnim nogometnim prvenstvom leta 2002. FOTO: Reuters

Julij je namenjen vrhuncu nogometne sezone v večini nacionalnih prvenstev po stari celini, avgusta bo oživela tudi Uefina liga prvakov. Štiri ekipe so si zagotovile četrtfinale: to so Atalanta (), Leipzig (), Atletico Madrid () in PSG, štiri četrtfinaliste še čakamo.Za eno vstopnico se bosta pomerila Barcelona in Napoli, ki sta se na prvi tekmi v Neaplju razšla z izidom 1:1. Povratna tekma bo 8. avgusta na štadionu Camp Nou, in sicer brez navzočih navijačev, toda Uefa ima pripravljeno tudi nadomestno prizorišče, če bi v tedanjem obdobju prišlo do dodatnega poslabšanja razmer v Kataloniji.V katalonski metropoli namreč v zadnjih dneh boj z virusom ne poteka po načrtu, predpisano je novo socialno distanciranje prebivalcev. Oblasti so pozvale prebivalce, naj ostanejo doma in se ne družijo v skupinah, večjih od 10 ljudi.»Napoli in Barcelona bosta uradno igrala v Barceloni, če ne bo prišlo do novih slabih okoliščin v Španiji,« je zatrdil, podpredsednik Uefe, ki jo vodi. »Upajmo, da ne bo prišlo do poslabšanja in bodo vse povratne tekme 1/8 finala igrali na štadionih udeleženih klubov. Seveda pa imamo na voljo alternativne rešitve,« je dodal Italijan. Gre za igranje tekem na nevtralnem prizorišču na Portugalskem, kjer bo pozneje v Lizboni tudi zaključni turnir osmerice najboljših v ligi prvakov.Oglasil se je tudi nekdanji nogometni velemojster Barcelone, brazilski zvezdnik, in zatrdil, da je v dvobojuinprav vse odprto. »Obstaja resna nevarnost, da bo Napoli izločil Barcelono, kakršna je v tem trenutku. Kot nekdanji član kluba sem resno zaskrbljen za usodo Barcelone v tej sezoni lige prvakov. Res imam slab občutek,« je zatrdil Brazilec.Rivaldo je blestel v Palmeirasu, v Evropi pa najprej viz La Coruñe, nato v Barceloni (1997-2002), nato tudi v(2002-2004). Rivaldo je bil eden najvidnejših članov legendarnega rodu, ki jezanesljivo opravila z vsemi tekmeci na svetovnem prvenstvu nain v