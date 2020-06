Robben po letu dni pokoja spet na zelenicah

Groningen - Nizozemski nogometaš Arjen Robben se bo kmalu uradno vrnil na zelenice. Šestintridesetletnik že nekaj časa trenira z matičnim moštvom Groningenom, s katerim bo 1. julija sklenil sodelovanje. Iz kluba so potrdili, da si želijo sodelovanja z nekdanjim zvezdnikom Chelseaja, Reala in Bayerna.



Robben je kariero končal 4. julija 2019 kot član nemškega Bayerna, po letu dni premora pa je bila želja po nogometu prevelika. »Robben že več tednov trenira s prvim moštvom kluba in se pripravlja na novo sezono 2020/21,« so sporočili iz kluba.



Robben je v Groningen prišel pri 12 letih, za klub pa je med člani pred prestopom v PSV iz Eindhovna zaigral na 52 tekmah in dosegel 12 golov. Kasneje ga je pot vodila v londonski Chelsea, nato pa še k Realu iz Madrida. Največji pečat je Nizozemec pustil pri Bayernu, za katerega je odigral 309 tekem in dosegel 144 golov ter 101 asistenco.

Skrbi ga telesna plat

Sprva je Robben želel le pomagati klubu, da se izkoplje iz koronske krize, kasneje pa je začela zoreti ideja o polni vrnitvi na nogometna igrišča. »Ko sem začel razmišljati o vrnitvi v svoj prvi klub, sem si zadal misijo, da mi to uspe,« je dejal 36-letnik.



Dodal je, da ga najbolj skrbi telesni vidik vrnitve na igrišča: »Delal bom na vso moč, da se vrnem.«



Nizozemsko prvenstvo je bilo zaradi novega koronavirusa predčasno končano brez zmagovalca, Groningen pa je ob prekinitvi zasedal deveto mesto.