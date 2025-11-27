  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Robert Berić: Najprej sem čakal Novakovićevo slovo, potem sem bil prestar

    Nekdanji reprezentant je v nogometnem podkastu VAR govoril o karieri, ki je imela vzpone in padce ter se še kljub hudi poškodbi ni končala.
    Za Robertom Berić je že pisana nogometna kariera. FOTO: Marko Feist
    Za Robertom Berić je že pisana nogometna kariera. FOTO: Marko Feist
    Gorazd Nejedly
    27. 11. 2025 | 17:00
    12:32
    Pregovor daleč od oči, daleč od srca še kako velja v opisu nekdanjega slovenskega nogometnega reprezentanta Roberta Berića. Po menjavi celin leta 2020, ko je zapustil evropski nogomet in se preselil v ZDA v Chicago, je tako rekoč izginil s slovenskega radarja. Nanj je pozabil tudi selektor Matjaž Kek, toda 34-letni Krčan ni mrknil z nogometnih igrišč in še ni obesil »kopačk na klin«. Že četrto leto igra na Kitajskem, a je nogometne aktivnosti začasno postavil v kot. »Zdravim poškodbo, zlomil sem si kost, piščal,« je šepajoč ob prihodu na Delov podkast VAR povedal nogometni nomad in se sprehodil skozi kariero, ki je še ne načrtuje končati.

    Slovenski nogomet ima v Beriću neverjetnega posebneža in uspešneža hkrati, težko je verjeti, da bi lahko v bližnji prihodnosti prekosil njegove strelske dosežke na tujih igriščih. Ali jih ponovil. In ne bi se jih sramovali niti bolj znani nogometaši. Od leta 2013, ko je odšel v tujino, v Gradec k Sturmu, si lasti naziv najboljšega slovenskega strelca v zgodovini v avstrijski bundesligi, francoski Ligue 1, ameriški MLS in kitajski superligi (29). Zabijal je gole tudi velikanom, Tottenhamu, Ajaxu, Panathinaikosu, Šahtarju ... Igral pa je tudi v Belgiji. Številke, ki dajo misliti.

    Robert Berić je bil odličen sogovornik. FOTO: Marko Feist/Delo
    Robert Berić je bil odličen sogovornik. FOTO: Marko Feist/Delo

    »Aha. Zdaj, ko sem izvedel zanje, se slišijo čisto drugače. Nikoli nisem razmišljal v tej smeri, toda res lepo se sliši. Ni slabo,« niti Robert ni vedel, kaj mu je uspelo v karieri, ki bi se morda lahko zavrtela v še bolj uspešno.

    Anderlecht je bil napačna odločitev

    »Mislim, da sem izbral pravilno pot. Ne obžalujem niti enega koraka v karieri. Morda le enega,« si ne beli las in niti ne razmišlja o tem, kako bi bila lahko njegova nogometna pot še svetlejša. Kateri pa je bil napačen korak?

    »Iz St. Etienna ne bi šel k Anderlechtu. Toda takrat sem bil še premlad. Po poškodbi sem se vračal in nisem bil vajen biti na rezervni klopi. Želel sem si zapustiti St. Etienne, ker sem želel igrati, a me sprva športni direktor ni pustil. Potem mi je zadnji dan prestopnega roka, 31. avgusta, povedal, da grem v Anderlecht. O. K., čeprav sem imel neke druge možnosti. To bo nova izkušnja, sem si rekel, Anderlecht je bil prvak, slaven klub, potem pa sem doživel razočaranje. Trener sploh ni vedel, da prihajam, ni vedel zame, niti me ni upošteval. To je bilo čisto nekaj drugega, kar sem imel v glavi. Pozneje mi je trener rekel, da me ne potrebujejo, da me on ne potrebuje. Očitno sem bil izkoriščen za kakšen hiter posel, a sem ostal do zime in treniral,« se belgijske izkušnje, ki je k sreči trajala le nekaj mesecev, spominja Berić. Vrnil se je v St. Etienne, kjer je dobil novo priložnost.

    »Vrnil sem se še nikoli bolj pripravljen. Prišel je nov trener in mi ponudil priložnost. Vse se mi je 'poklopilo', v tiste pol sezone sem zabil 11 golov,« je odlično začel drugo francosko poglavje.

    Užival je, ko je igral na Dunaju, obžaluje pa prestop iz Francije v Belgijo. FOTO: Reuters
    Užival je, ko je igral na Dunaju, obžaluje pa prestop iz Francije v Belgijo. FOTO: Reuters

    »Francija je bila prava nogometna izkušnja. St. Etienne je tradicionalen francoski klub, štadion je bil vselej poln, 30.000 navijačev, radi so me imeli, še zdaj me imajo radi. Meni je bilo lepo, v bistvu je tam moj drugi dom. Skoraj pet let sem bil tam, po izteku štiriletne pogodbe sem sklenil novo triletno,« se rad spominja tega obdobja, ki pa je, kot je v navadi, dobilo novo, ne najbolj prijetno nadaljevanje.

    »Prišel je Claude Puel, takrat eden od najbolj cenjenih francoskih trenerjev. Dobil je široka pooblastila, tako rekoč je bil odgovoren za vse, bil je angleškega tipa menedžer. Vrnil se je iz Anglije. Začel je nov projekt, v katerem naj bi imeli glavno vlogo mladi igralci. Starih največ do 25 let. Rekel sem si, da mi ne bo hudega, komaj sem sklenil novo pogodbo, lahko bi treniral in upal, da bom tudi igral. Ko pa sem dojel, v katero smer dejansko gre trenerjeva vizija, sem si znova rekel, kaj bom delal tukaj tri leta. Takrat je prišel klic Chicaga, najprej sem ga zavrnil, češ da mi je v St. Etiennu lepo,« je potegnil črto čez Francijo, kamor ga je pripeljal nekdanji trener Paris St-Germaina Christophe Galtier. »O njem vse najboljše, nazadnje on me je izbral in videl pri Rapidu,« je pohvalil, iz resnega francoskega nogometa »izgnanega« 59-letnega trenerja, ker naj bi uporabljal rasistični besednjak. Od leta 2023 deluje v Savdski Arabiji.

    Selektor me ni več poklical, ko sem odšel v ZDA

    Berić je podal tudi zanimiv pogled o francoskem nogometu. »Težak je, zame je bil velik preskok, liga je telesno zelo zahtevna, v njej se vzgajajo najbolj nadarjeni nogometaši. V mojem obdobju so še kot najstniki izbruhnili Kylian Mbappe, Ousmane​ Dembele, Eduardo Camavinga. Ne bi je priporočil našim mladim nadarjenim fantom. Raje naj si izberejo neko drugo ligo, in predvsem naj gredo stopničko za stopničko. Kot sem šel jaz,« je bil iskren eden igralcev, ki jih je izbral Interblock. Prišel je kot najstnik, kot velik talent.

    S prestopom v ZDA so se Beriću zaprla reprezentančna vrata. Njegov umik nikoli ni dobil pravega pojasnila, zakaj, kako, kdo. Prvič je o tem spregovoril tudi Berić.

    »Vedel sem, kaj prinaša selitev v ZDA, ampak jaz se nisem odpovedal reprezentanci. Selektorju sem sporočil, da sem vedno pripravljen priti iz ZDA, ampak ne vem, kaj se je zgodilo. Selektor me ni več poklical, ali mi pojasnil svojo odločitev. Očitno so mislili, da če greš v MLS, ne moreš več igrati za reprezentanco. Da je preslaba liga, ali karkoli drugega, res ne vem. Tako sem si predstavljal, toda zdaj, ko vidim jasnejšo sliko, nisem razumel tega. Imel sem Poljaka v moštvu in vselej je igral za reprezentanco. Jaz pa, ne vem, bil sem drugi strelec lige in nisem mogel igrati za slovensko reprezentanco. Meni je bilo nerazumljivo, nekomu drugemu ne. Na to nisem mogel vplivati,« je povedal o (ne)komunikaciji in svojem reprezentančnem koncu. Nasploh se z reprezentanco ni ujel, čeprav je bil občasno njen del.

    Reprezentančno poglavje za Roberta Berića se ni zaključilo najbolj prijetno. FOTO: Igor Zaplatil
    Reprezentančno poglavje za Roberta Berića se ni zaključilo najbolj prijetno. FOTO: Igor Zaplatil

    »Ko sem prihajal, sem bil mlad in z jasnim sporočilom. Pred teboj je Milivoje Novaković in ga bo treba počakati, da bo sklenil svojo pot. Ko je odšel, je bila druga vizija, češ, zdaj bomo gradili na mladih igralcih. In tako je šlo sedem let,« ni skrival grenkobe napadalec, ki je v svojem najboljšem obdobju edini od napadalcev zabijal gole v eni od najmočnejših prvenstev. V Francijo je prišel iz dunajskega Rapida, kamor je odšel le po sezoni pri graškem Sturmu. V avstrijski prestolnici in pri najbolj priljubljenem klubu je strelsko izbruhnil. Dosegel je 27 golov, s čimer je bil drugi strelec prvenstva, pred njim je bil le Španec Soriano pri takrat nedotakljivem Salzburgu. Kdorkoli bi bil takrat napadalec rdečih bikov, bi bil prvi strelec. Kako uspešen je bil v Avstriji, in ne le pri Rapidu, razkriva statistika, v manj tekmah (73), kot jih je igral Benjamin Šeško (79), je zabil več golov, 40:29.

    Upa, da bo še lahko igral na Dunaju

    »Poglavje pri Mariboru je bila najboljša izkušnja za korak naprej v Avstriji. Pod taktirko Zlatka Zahovića in Darka Milaniča sem okusil profesionalizem na višji ravni, vladala sta red in disciplina, prišle so tudi zmage. V Sturm me je povlekel Milanič, zato se mi je bilo lažje uveljaviti. Avstrija je res lepa stopnička v razvojnem obdobju, liga je primerna, vse okoli nje je na vrhunski ravni. Selitev na Dunaj pa je bila iz življenjskega in športnega zornega kota odlična. Dunaj je popolno mesto, res lepo sem se imel. Vedno sem si želel, da se bom proti koncu kariere tja vrnil. Bila je možnost pred časom, pogovarjali smo se, ampak prišla je poškodba. Pri Rapidu sem užival, bili smo drugi, radi so me imeli. Najbrž bi celo ostal, če bi se takrat uvrstili v ligo prvakov. V kvalifikacijah smo izpadli, a so me zato opazili pri St. Etiennu,« je izbral svoje mesto št. 1 na bogati športni poti, ki je prav s selitvijo v ZDA in Kitajsko dobila dodano vrednost.

    »V Chicago sem prišel dva meseca pred covidnim zaprtjem. Presenečen sem bil, kako je bilo vse urejeno. Ni kaj, organizacija v MLS je bila vrhunska. Ampak Amerika je bila zame tudi neka pot iz filma v resničnost. Prvič sem videl tako veliko mesto, prišel pa sem poln izzivov in volje. Kmalu sem občutil športni ritem, ni pritiska, ni tekmovalnosti. Pozneje sem to pogrešal in si zaželel vrnitev v Evropo. A je prišla vmes Kitajska,« je odprl ameriško poglavje, v katerem je dobil vpogled v druge športe.

    »Tekmo v NBA sem si najbolj želel videti od blizu. Spraševal sem se, kako je mogoče igrati toliko tekem? Pri sebi sem si mislil, igram eno tekmo, in potrebujem dva, tri dni za osvežitev, da pridem k sebi. V NBA pa igrajo tekme tudi dva dni zapored. Potem ko sem v živo spremljal tekme, je bilo vse videti drugače. Ni kdo ve kakšen ritem, dobil sem občutek, da se dejansko šele s končnico začnejo tekme na polno. Ko se nekdo res potrudi, skoči, vrže za žogo. Je pa velika dogodivščina priti v Chicago in videti Chicago Bulls. Od ameriških športov le bejzbola nisem šel gledat. Predolga tekma je, sedem ur sediš na štadionu, nisem poznal pravil. Bejzbol je edina stvar, ki me ni pritegnila,« je njegova ameriška zgodba, v kateri velja poudariti, da je bil med 20 najbolje plačanih nogometašev v MLS.

    Goli Roberta Berica
    Goli Roberta Berica

    Kitajska zgodba še traja, toda zdaj, ko je videl in občutil skoraj vse na svoji športni poti, z veseljem pove, kje je najlepše in najboljše.

    »Kjerkoli sem bil, velja, Slovenija je zakon. Ne vem, ali se ljudje sploh zavedajo, da lahko piješ vodo iz pipe, da se varno sprehajaš, da imaš čisti zrak. Tega si drugje ne moreš zamisliti,« je zaključil svoje športno popotovanje kmalu tudi očka, ki je srčno izbranko našel na drugem koncu Slovenije, na koprskem v Šmarju. V podkastu pa je bilo še veliko drugih zanimivih poglavij, tudi o tem, kako na Kitajskem sprejemajo nogomet, kakšno izkušnjo mu je dala hujša poškodba na začetku kariere in kako se je soočil z njo, o reprezentanci do 21 let ...

    Robert Berićnogometna reprezentancaMLSZDAPodkast VAR

