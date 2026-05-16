Robert Lewandowski zapušča Barcelono, se seli v Savdsko Arabijo?

Največji poljski nogometni produkt in najboljši poljski nogometaš vseh časov Robert Lewandowski je napovedal slovo španskemu velikanu Barceloni po koncu sezone, poročajo tiskovne agencije, med njimi poljska PAP. Poljski reprezentančni napadalec za katalonski klub igra od leta 2022.

Eden najboljših napadalcev v zgodovini nogometa, ki je zaznamoval evropski nogomet s svojo izjemno statistiko, lovorikami in rekordi, je odločitev o prihodnosti sporočil na družbenem omrežju.

»Po štirih letih, polnih izzivov in trdega dela, je čas za spremembo. Odhajam z občutkom, da je delo opravljeno. Trije naslovi prvaka v štirih sezonah. Nikoli ne bom pozabil ljubezni, ki so mi jo navijači izkazali že od prvega dne. Katalonija je moj dom,« je zapisal 37-letni Poljak.

Lewandowski se je v Barcelono preselil pred začetkom sezone 2022/23 iz Bayerna iz Münchna za 45 milijonov evrov, plus pet milijonov evrov obljubljenih bonusov. To se je zgodilo kmalu zatem, ko je osmič osvojil nemško prvenstvo in sedmič postal najboljši strelec bundeslige.

V dresu Blaugrane je odigral 191 tekem in prispeval 119 zadetkov. FOTO: Nacho Doce/Reuters

V svoji prvi sezoni je bil s 23 goli najboljši strelec španske lige. Sčasoma je njegova forma upadla, a je kljub temu prispeval k temu, da je klub osvojil skupno sedem lovorik: tri naslove državnega prvaka, španski pokal in tri španske superpokale. »Hvala vsem, ki sem jih spoznal v teh štirih čudovitih letih. Posebna zahvala predsedniku Joanu Laporti, ki mi je dal priložnost, da izkusim to neverjetno fazo svoje kariere. Barca je spet tam, kamor spada. Visca el Barca. Visca Catalunya,« je navijače blaugrane polaskal Lewandowski.

Selektor katalonskega kluba Hansi Flick je o Poljaku govoril z izbranimi besedami. Na sobotni novinarski konferenci je nemški trener potrdil, da se je pogovarjal z igralcem, ki se je srečal tudi s celotno ekipo, in se od njega poslovil.

Tudi v Bayernu je Poljak postal legenda. FOTO: Reuters

»Delo z njim je privilegij. Je profesionalec, vsak dan dela na najvišji ravni in svoje telo potiska do meja. Je zgled, ki mu lahko sledijo mlajši igralci. Zato je še vedno na tako visoki ravni. Če želi nekaj spremeniti, je to dobro zanj in za ekipo, saj bo to priložnost za osvežitev moštva. Je fantastična oseba in igralec svetovnega formata,« je dejal Flick.

Po podatkih Transfermarkta je Lewandowski za Barcelono odigral 191 tekem in dosegel 119 golov. V zadnjih mesecih je bila vloga Poljaka v ekipi vse bolj skromna. V tej sezoni je v la ligi nastopil 29-krat, pri čemer je 14-krat začel na klopi. V teh 29 nastopih je dosegel 13 golov. Lewandowski še ni sporočil, kje bo igral naslednjo sezono. Mediji so ga povezovali s Savdsko Arabijo, ZDA ali eno od šibkejših evropskih lig.