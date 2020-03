Robert Lewandowski: milijon evrov za boj z virusom

München - Poljski nogometni zvezdnik Robert Lewandowski, sicer v zadnjih letih vodilni strelec nemške bundeslige, uživa zlasti med Bayernovimi privrženci izjemno priljubljenost, s potezo, za katero se je odločil skupaj s soprogo Anno, strokovnjakinjo za telesno pripravo in športno prehrano, pa je botroval novemu valu simpatij. "Zdaj moramo igrati vsi kot enotna ekipa. Moramo biti močni, odgovorni in pomagati drug drugemu," sta v en glas za dnevnik Bild izjavila zakonca, potem ko sta v boju s koronavirusom prispevala donacijo enega milijona evrov.



Za podobno dejanje sta se pred dnevi odločila tudi njegova klubska soigralca Joshua Kimmich in Leon Goretzka, ob tem pa spodbudila še nekaj nemških reprezentančnih kolegov (Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Julian Draxler, Leroy Sane, Sebastian Rode in Jonas Hector), tako da so vsi skupaj zbrali 1,6 milijona evrov.