Robert Lewandowski v lovu na Cristiana Ronalda

München

Cristiano Ronaldo je z goloma ohranjal Juventusovo upanje proti Lyonu, vendar so se nato v četrtfinale uvrstili Francozi. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

- Za, portugalskega zvezdnika pri Juventusu, je sezone v ligi prvakov konec. Njegov Juventus se je namreč, presenetljivo, poslovil od tekmovanja v osmini finala proti Lyonu, trener italijanskih prvakovje neuspeh na mednarodnem prizorišču plačal z odhodom, poslej bo na torinski klopi, na igrišču eden ključnih mož, ko je italijanska nogometna reprezentanca, leta v 2006 v Berlinu, nazadnje osvojila naslov najboljše na svetu.Nad učinkom prvega aduta pa ni bilo pripomb. Ne nazadnje je na petkovi Juventusovi tekmi proti Lyonu zabil oba gola za svoje moštvo in ob izidu 2:1 ohranjal upanje za srečen razplet, za katerega bi belo-črni potrebovali še en gol. Ostaja pa 35-letni Portugalec še naprej rekorder po številu v eni sezoni lige prvakov – dosegel jih je 17.Zdaj ga pri tem dosežku lovi Bayernov poljski asSpet je blestel v sobotni predstavi svojega moštva s Chelseajem in za zmago s 4:1 prispeval dva gola, povrh je bil asistent tudi pri drugih dveh golih. Jasno, da so münchenski poročevalci namenili Poljaku najvišjo oceno, poleg ugibanja, če je Bayern konkurenčen za lovoriko lige prvakov (nazadnje jo je osvojil leta 2013 po nepozabnem nemškem finalu v Londonu z Dortmundom), pa je zdaj v središču pozornosti tudi lov Lewandowskega za Ronaldovim dosežkom. Bayernov zvezdnik je doslej v sezoni lige prvakov dosegel 13 golov, res pa je, da bo imel za končni podvig manj priložnosti kot običajno.Letos namreč v četrtfinalu in polfinalu ni dveh tekem, na nevtralnem lizbonskem prizorišču bo za vsakogar le en nastop. Bayernov četrtfinalni bo v petek, 14. avgusta, z Barcelono.