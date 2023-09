Robert Prosinečki je hitro spoznal, da ni kos nalogi

Sedem tekem, ena točka, šest porazov, razlika v golih 5:17. To je bilo dovolj tudi za Roberta Prosinečkega, ki je hitro končal vrnitev v trenerske vode. Legendarni hrvaški nogometaš, ki je pred poletnim prevzemom Rudeša miroval leto dni po odstavitvi pri Olimpiji, je edino točko osvojil proti Slaven Belupu.

»Ni kaj veliko govoriti. Na sestanku s predsednikom Joejem Šimunićem smo se strinjali o tem, da je najbolje, da se razidemo, in brez jeze,« je povedal 54-letni Prosinečki. »Zelo hudo mi je, ker je Robert Prosinečki gospod in enako odličen trener. Na žalost, tako je to v nogometu, smo se dogovorili, da prekinemo sodelovanje,« pa je povedal Šimunić.

Na Hrvaškem so v tej sezoni zamenjali že pet trenerjev. Ne le zaradi slabših izidov, ampak zaradi verižnih odzivov, kot je bila selitev nekdanjega trenerja Maribora Sergeja Jakirovića iz Rijeke v Dinamo.