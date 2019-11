Robert Prosinečki je svoje opravil v BiH

Ljubljana

Radoi namesto Contre

Tudi Romunija ima novega selektorja. Potem ko je zaradi neuspeha v kvalifikacijah za EP odstopil Cosmin Contra, bo reprezentanco odslej vodil Mirel Radoi, dosedanji selektor reprezentance do 21 let.

- Kvalifikacijski neuspeh jestal selektorskega stolčka Bosne in Hercegovine. Izvršni odbor Nogometne zveze BiH je potrdil odločitev o sporazumnem razhodu, potem ko je 50-letni Hrvat v kvalifikacijah BiH popeljal le do 4. mesta v skupini s 13 točkami. BiH je zaostala za Italijo, Finsko in Grčijo, a je bila pred Armenijo in Liechtensteinom.Prosinečki je prvi od selektorjev iz držav nekdanje Jugoslavije, ki je plačal davek za kvalifikacijski neuspeh. Srbija, Severna Makedonija, Kosovo in Slovenija ostajajo pri istem selektorju, pri čemer razen Slovenije vse reprezentance še lahko upajo na EP skozi dodatne kvalifikacije, ki so si jih zaslužile v ligi narodov.Zanimivo je, da je že septembra po porazu z Armenijo Prosinečki ponudil odstop, vendar ga vodilni možje zveze niso sprejeli ter mu dali zaupnico do konca kvalifikacij.BiH se bo spomladi v dveh tekmah pomerila s Severno Irsko. Če jo bo izločila, se bo za vozovnico za euro pomerila z zmagovalcem dvoboja Slovaška – Irska.Najresnejši kandidati za novega selektorja so