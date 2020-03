Robert Prosinečki ostal zdrav

Zagreb - Ni jih bilo malo med nogometnimi poznavalci pri nas in zlasti v deželah nekdanje jugoslovanske federacije, ki so zastrigli z ušesi ob novici o okuženem nogometašu turškega kluba Kayserispor. Tam je namreč trener Robert Prosinečki, 51-letni Hrvat, ki je nekoč z izjemnimi predstavami navduševal tudi ljubljansko občinstvo v Olimpijinem dresu.



Strateg omenjenega turškega moštva je moral tako kot preostali člani kluba na testiranje za novi koronavirus, izvidi pa so ga razveselili. Test dolgoletnega reprezentanta in nato trenerja je bil negativen.



Prosinečki je sicer spadal v t. i. rizično skupino, potem ko je bil pred časom bolan, imel je trebušne težave in je bil nato trikrat operiran. Po zadnjih zdravniških izvidih pa je z njim zdaj vse v najlepšem redu.