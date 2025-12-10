Robert Prosinečki po poteh Srečka Katanca

Sloviti Robert Prosinečki je po septembrskem razhodu s Črno goro že dobil novo službo. Nekdanji vrhunski nogometaš, zdaj trener, med drugim je bil kratek čas tudi trener Olimpije, je postal novi selektor Kirgizistana, je potrdila tamkajšnja nogometna zveza.

Pogodba je sklenjena za leto dni z možnostjo podaljšanja za še eno leto, in celo za tri, če bo Kirgizistan na azijskem prvenstvu leta 2027 dosegel odmeven uspeh.

»Dogovor smo dosegli hitro in brez večjih težav. Prepričan sem, da bo prinesel novo energijo, dvignil kakovost igre in izboljšal rezultate ter organizacijo reprezentance,« je povedal predsednik Nogometne zveze Kirgizistan Kamčibek Tašijev.

Kirgizistan je na lestvici Fifa na 104. mestu. Pred Črno goro je bil Prosinečki tudi selektor Azerbajdžana ter Bosne in Hercegovine.

V srednji Aziji je zelo uspešno deloval tudi bivši slovenski selektor Srečko Katanec, ki je Uzbekistan tako rekoč popeljal do zgodovinske uvrstitve na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Potem ko je bilo že na dlani, da bo Uzbekistan ena od 48. reprezentanc na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki, se je zaradi zdravstvenih težav razšel s 50. reprezentanco na Fifini lestvici. Katanca, ki je prejel tudi državno odlikovanje, je nasledil slavni Italijan Fabio Cannavaro.