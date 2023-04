Roberto Firmino je tik pred zdajci razžalostil navijače Arsenala

Nogometaši Arsenala so bili zelo blizu, da bi v boju za naslov angleškega prvaka preskočili še eno visoko oviro. V derbiju 30. kola so vodili od 8. do 87. minute, a nato vendarle prejeli gol. Dosegel ga je Roberto Firmino, tako da se je tekma v Liverpoolu končala z izidom 2:2. Arsenal na Anfieldu sicer ni zmagal že enajst let.

Izguba dveh točk pomeni, da je boj za prvaka povsem odprt, Arsenal ima šest točk prednosti pred Manchester Cityjem, a tudi tekmo več. Kandidata za naslov čaka tudi še medsebojni dvoboj.

Za Londončane se je sicer odlična, dinamična tekma začela po željah. Že v osmi minuti jih je Gabriel Martinelli povedel v vodstvo, 20 minut pozneje je Gabriel Jesus vodstvo povišal. Tri minute pred odhodom na odmor je Mohamed Salah vendarle izkoristil eno od svojih priložnosti, kar je obetalo zanimivo nadaljevanje.

Salah je v 54. minuti zapravil najstrožjo kazen, streljal je mimo gola, njegovo napako pa je popravil Firmino. Varovanci Jürgena Kloppa so v drugem delu zamudili vrsto priložnosti, Arsenal se lahko za točko zahvali vratarju Aaronu Ramsdalu.

Tekma bo ostala v spominu tudi zaradi incidenta po koncu prvega polčasa, ko je pomočnik sodnika Constantine Hatzidakis s komolcem udaril v obraz levega bočnega branilca Liverpoola Andyja Robertsona.