Roberto Mancini od ponedeljka uradno selektor Savdske Arabije

Italijanski nogometni strokovnjak Roberto Mancini bo v ponedeljek tudi uradno postal novi selektor izbrane vrste Savdske Arabije, poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport. Oseminpetdesetletni strateg, ki je pred kratkim presenetljivo odšel z mesta selektorja italijanske reprezentance, bo z novimi delodajalci podpisal štiriletno pogodbo.

Savdska Arabija je na svetovnem prvenstvu v Katarju v skupinskem delu presenetljivo premagala Argentino z Lionelom Messijem, v zadnjem obdobju pa ni imela selektorja, potem ko jo je zapustil Francoz Herve Renard, ki je prevzel francosko žensko vrsto.

Bogata zalivska monarhija v zadnjem obdobju zapravlja ogromne zneske za nogomet, med drugimi je v svojo ligo z izjemnimi odškodninami in plačami privabila velika imena svetovnega nogometa, kot so Cristiano Ronaldo, Karim Benzema in Neymar. Mancini je pred tem svoj odstop od italijanske službe zagovarjal, češ da ni povezan s ponudbo iz Savdske Arabije, temveč da z vodstvom italijanske zveze niso bili več na isti valovni dolžini.

Z Italijo je sicer osvojil naslov evropskega prvaka 2021, obenem pa je ekipa pod njegovim vodstvom postavila rekord s 37 tekmami brez poraza.