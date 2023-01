Roberto Martinez obljubil, da bo Cristiano Ronaldo dobil priložnost

Tudi za Robertom Martinezom je seveda veliko razočaranje na SP 2022, ki ga je z Belgijo končal v skupinskem delu in njeno klop zapustil po šestih letih sodelovanja, čigar vrhunec je bilo tretje mesto na mundialu v Rusiji leta 2018. Ena najpomembnejših odločitev Katalonca, ki je v karieri vodil tudi britanske klube Swansea, Wigan in Everton, čaka že takoj na začetku, saj bo moral razrešiti usodo prvega zvezdnika reprezentance Cristiana Ronalda, ki je januarja postal član savdskega Al-Nassra.

»Zelo vesel sem, da sem tu in presrečen sem, da lahko branim barve ene najbolj talentiranih ekip na svetu,« je na novinarski konferenci povedal Martinez. Portugalci so se z Ronaldom poslovili v četrtfinalu lanskega mundiala, kjer jih je z minimalnih 1:0 ustavil Maroko. »Ronaldo? Nisem trener, ki bi se odločal brez premisleka, želim spoznati vse igralce in na tem seznamu je tudi Cristiano, ki si po 19 letih z reprezentanco zasluži spoštovanje. Pogovorila se bova, na meni pa je, da sestavim najboljše moštvo za euro 2024. Vsi bodo dobili priložnost,« je dodal.

»Iskali smo ambicioznega trenerja, ki veliko ve o mednarodnem nogometu in je vajen voditi nogometaše najvišje ravni, in ki ima izkušnje z velikimi prvenstvi in reprezentancami,« je dejal predsednik portugalske zveze Fernando Gomes.

»Rojstno mesto novega selektorja ni bilo nikoli pomembno. Imamo igralce, ki so igrali, zdaj igrajo ali pa še bodo igrali v različnih ligah. Karierna pot Roberta Martineza govori zase. Kariero si je zgradil na temelju dela in pridobivanja spretnosti. Pred šestimi leti je začel voditi Belgijo in jo popeljal do prvega mesta na svetu,« je domače medije in navijače opomnil Gomes.