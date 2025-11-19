Robertson se je po zmagi spomnil pokojnega Jote

Škotska reprezentanca si je na včerajšnji kvalifikacijski tekmi s Dansko zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Za uvrstitev so Škoti potrebovali zmago, z neodločenim izidom ali porazom bi se za mesto na tekmovanju borili v dodatnih kvalifikacijah.

Kljub dvema vodstvoma na tekmi je škotska reprezentanca zmagoviti gol Kierana Tierneya slavila v 93. minuti, nato pa je Kenny McLean pred zadnjim sodnikovim žvižgom žogo s svoje polovice poslal v nasprotnikovo mrežo. Tako se je Škotom uspelo uvrstiti na prvi mundial po letu 1998.

Po tekmi je škotski kapetan in igralec Liverpoola Andy Robertson za BBC Scotland povedal, da je cel dan razmišljal o Diogu Joti, njegovem nekdanjem soigralcu, ki je v začetku julija umrl v prometni nesreči. »Mislim, da sem to dobro skrival, vendar sem bil danes v krču. Vem, da je glede na moja leta in vse ostalo to morda moja zadnja priložnost za svetovno prvenstvo,« je dejal Robertson. »Veliko sva se pogovarjala o svetovnem prvenstvu. Zaradi poškodbe je izpustil Katar. Jaz sem zamudil, ker se Škotska nikoli ni uvrstila.«

»Vedno sva se pogovarjala o tem, kako bi bilo iti na to svetovno prvenstvo, in vem, da se bo nocoj nekje nasmehnil nad mano. Ves dan ga nisem mogel pregnati iz glave,« je priznal 31-letni Škot in nadaljeval: »Mislim, da sem imel prej v svoji sobi malo težav! Kot sem dejal, mislim, da sem to dobro skril pred fanti, in vesel sem, da se je tako končalo.«