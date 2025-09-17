Robertu Prosinečkemu ne gre, odslovili so ga tudi Črnogorci

Črnogorci so se predramili. Po zadnjih porazih v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo brez izstreljenega naboja proti Češki (0:2) in Hrvaški (0:4) je predsednik Nogometne zveze Črne gore Dejan Savičević potegnil skrajno potezo in odstavil svojega prijatelja Roberta Prosinečkega.

»Jutri odpotujem v Črno goro, kjer se bom pogovoril z vodilnimi možmi in videl, kako naprej,« 56-letni Prosinečki še ni potrdil svojega odhoda.

Prosinečki je postal selektor Črne gore lanskega januarja, v 16 tekmah je dosegel pe t zmag in deset porazov. V karieri je še treniral Rudeš, Olimpijo, Denizlispor, Kayserispor, Bosno in Hercegovino, Azerbajdžan in Crveno zvezdo.

Po poročanju črnogorskih medijev bo namesto legendarnega Hrvata na selektorski stolček sedel prvi kapetan samostojne Črne gore v zgodovini Mirko Vučinić. Naloga 41-letnega Nikšičana, bivšega odličnega napadalca Juventusa, Rome in Lecceja, v preostalih kvalifikacijah bo pomladitev reprezentance.

Vučinić je še brez trenerskih izkušenj.