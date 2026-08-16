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Nogomet

Prestop poletja, v Barcelono prihaja kapitalec

Dobitnik zlate žoge leta 2024 je Španijo popeljal do njenega drugega naslova svetovnega prvaka in bil izbran za najboljšega igralca turnirja.
Rodri se iz Manchester Cityja seli v Barcelono. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Rodri se iz Manchester Cityja seli v Barcelono. FOTO: Lee Smith/Reuters
Peter Zalokar
16. 8. 2026 | 21:49
16. 8. 2026 | 21:56
1:42
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Barcelona se je z Manchester Cityjem dogovorila za prestop kapetana španske reprezentance Rodrija za približno 76 milijonov evrov. Tridesetletni vezist, dobitnik zlate žoge leta 2024, bo s španskimi prvaki podpisal štiriletno pogodbo. Prestop naj bi bil dokončan v prihodnjih dneh.

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Rodri je za Manchester City v sedmih sezonah, polnih lovorik, zbral 298 nastopov. V angleški klub je iz Atletica Madrida prestopil leta 2019, ko je City zanj odštel približno 73,5 milijona evrov. Večji del sezone 2024/25 je izpustil zaradi hude poškodbe kolena, v delu prejšnje sezone pa ga je ustavila še poškodba stegenske mišice.

Poleti se je na svetovnem prvenstvu vrnil v vrhunsko formo. Španijo je popeljal do njenega drugega naslova svetovnega prvaka in bil izbran za najboljšega igralca turnirja. Rodri Manchester City zapušča z 12 osvojenimi pomembnejšimi lovorikami. Med njimi so štirje naslovi angleškega prvaka, dva pokala FA, trije ligaški pokali ter naslov v ligi prvakov v sezoni 2022/23.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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