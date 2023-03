Rogaška izločila Tabor, Maribor z novim golom Vipotnika slavil v Velenju

Rogaška, vodilna ekipa 2. SNL, je z 1:0 v gosteh premagala sežanski Tabor, Maribor pa v Velenju domači Rudar s 4:0. Mariborčani, ki so v prejšnjem kolu izločili Krko, so znova igrali proti drugoligašu. Gostovali so pri velenjskem Rudarju, ki se je v osmino finala prebil prek Dobrovcev. Po nekaj začetnih težavah vijoličnih, pri katerih je v članski konkurenci debitiral 18-letni Marcel Lorber, je ob koncu prvega polčasa zadel kdo drug kot Žan Vipotnik, prvi strelec prve lige.

Ta je tudi podvojil prednost Maribora v 50. minuti, pred tem je v prvem delu zadel tudi okvir vrat. Do konca sta Ivan Brnić in Marko Tolić z goloma v 80. in 81. minuti le še potrdila napredovanje vijoličnih.

Slatinčani so proti prvoligašu v Sežani povedli v 74. minuti, ko je po protinapadu zadel Matic Marcius. Prednost so znali zadržati vse do konca in tako Kraševcem zadali sploh prvi poraz v spomladanskem delu. Rogaška je v prejšnjem kolu izločila Odrance, Tabor pa Šenčur.

V sredo še Aluminij gosti Fužinar, Nafta 1903 pa Olimpijo. V četrtek bo še obračun Bistrice in Brava.

Kopru po podaljšku dvoboj prvoligašev, visoki zmagi Celja in Primorja

V torek so bile prve tri tekme. Primorje, drugoligaš iz Ajdovščine in seveda dolgoletni prvoligaš, je zanesljivo s 6:1 odpravil tretjeligaša Zavrč, Celjani so s 3:0 izločili še enega tretjeligaša Videm, prvoligaški obračun Kopra in Domžal pa je po podaljšku dobil prvi z 2:0.

Junak tekme v Ajdovščini je bil Toni Lun Bončina, ki je že v prvem polčasu dosegel tri zadetke. Dva je za zmago Primorja, ki je v prejšnjem kolu izločilo Zagorje, dodal Tarik Čandić, enega pa Artur Sagitov. Zavrč je v osmino finala napredoval prek Serdice.

V Celju je mrežo Vidma hitro načel Denis Popović, ki je zadel v peti minuti, v 30. je prednost podvojil Lovro Bizjak. Isti igralec je končni izid postavil v 93. minuti. Celje je v prejšnjem kolu premagalo Muro, Videm pa Roltek Dob.

Na koprski Bonifiki pa je četrtfinalista določil podaljšek. Potem ko se je redni del končal z 0:0, je v 94. minuti Primorcem vodstvo zagotovil Andrej Kotnik, napredovanje pa je v 120. minuti potrdil Kotnik še s svojim drugim golom na tekmi. Koprčani, ki so branilci naslova, so v 1/16 finala izločili Cirkulane, Domžale pa Hotizo.