Rogaška kaznovana zaradi incidentov po tekmi z Olimpijo

Nogometni klub Rogaška bo moral zaradi nešportnega vedenja in neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Olimpiji plačati 2600 evrov kazni, zaradi nešportnega vedenja nogometašev in predstavnika ekipe pa še dodatnih 700 evrov, je sporočil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič. Dvoboj 11. kola državnega prvenstva Prve lige Telemach, ki ga je v gosteh dobila Olimpija z 2:0, je zaradi neprimernega dogajanja na in ob igrišču sprožil veliko prahu.

Kaznovani tudi Olimpija, Maribor, Mura in Radomlje

Jeglič je zapisal, da bodo morali pri Rogaški zaradi večkratnega žaljivega skandiranja, metanja plastenk in kozarcev na tribuno VIP proti predstavnikom gostujoče ekipe, vdora dveh navijačev na tribuno VIP, kjer sta hotela fizično obračunati s predstavniki nasprotne ekipe, odšteti 2600 evrov. Zaradi konfrontacije med igralci in predstavniki ekipe Rogaška in Olimpija, fizičnega prerivanja in metanja plastenk pa bosta morala tako Rogaška kot Olimpija v blagajno NZS prispevati še vsak po 700 evrov.

Jeglič je tudi že določil kazni po 12. kolu DP. Mariborčani bodo zaradi neprimernega vedenja navijačev na Ljudskem vrtu na domači tekmi proti Muri prisiljeni plačati 2650 evrov kazni, medtem pa bo moralo vodstvo črno-belih prav tako zaradi navijačev plačati 600 evrov. Kot je še zapisal disciplinski sodnik, bodo 150 evrov odšteli tudi pri Radomljah.