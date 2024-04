Rogaška po drami enajstmetrovk izločila Muro

Tako kot na tekmi prvega dne polfinalnega sporeda pokala Pivovarne Union med Gorico in Beltinci so tudi med Muro in Rogaško o zmagovalcu in tako finalistu domačega pokalnega tekmovanja odločale enajstmetrovke.

Po 90 minutah sta se moštvi v Fazaneriji razšli brez zmagovalca – 2:2 (Maroša 20., Čakš 66.; Mijić 44., 53.). In nato tudi v podaljšku gola ni bilo.

Tako vnovič ni šlo brez enajstmetrovk, pri teh pa so bili bolj natančni nogometaši iz Rogaške Slatine, za katere so zadeli Majcenić, Kambič, Mijić, Kitek in Prenkpalaj. Štirje strelci domačega moštva so bili Nuhanović, Maruško, Trontelj in Sadriu. Med gostitelji je Jovičević zadel vratnico, Čakšu pa je za končni izid 7:6 za Rogaško ubranil strel Mulalić. Domači vratar Mihelak je ustavil Thalissonov strel.

Finale bo 24. maja na štadionu ŠRC Stožice v Ljubljane, zmagovalec se bo uvrstil v 1. kolo kvalifikacij za evropsko ligo.