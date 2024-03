Rogaška še naprej koraka proti rešitvi

Nogometaši Rogaške so v tekmi 28. kola 1. SNL premagali Bravo Kostel z 2:0 (1:0). Ljubljančani so v Rogaško Slatino prišli kot favoriti in iskali tri točke, s katerimi bi ostali v igri za evropska mesta. A so naleteli na razpoloženo domačo ekipo, ki je v spomladanskem delu sezone v odlični formi in je tudi tokrat dobila tri nove pomembne točke v boju za obstanek.

Domača zasedba je tekmo bistveno bolje začela in imela večji del prvega polčasa izrazito premoč. Najbolj nevarna za vratarja Matijo Orbanića sta bila Patrik Mijić in Oliver Kregar, ki sta do 20. minute že imela nekaj priložnosti, Kregar je med drugim močno meril s kakšnih osmih metrov, a je vratar gostov žogo še odbil v kot, na pravem mestu je bil tudi minuto pozneje ob nevarnem strelu Mijića.

Brez moči pa je bil Orbanić v 23. minuti. Po izgubljeni žogi Brava je Alen Korošec dobro podal Mijiću, ta pa je z močnim strelom s kakšnih 14 metrov z desne strani poslal žogo v gol. Gostje so si prve nevarnejše priložnosti priigrali šele ob koncu prvega dela, ko sta bila s streloma od daleč nevarna Martin Pečar in Jakoslav Stanković, toda izkazal se je domači vratar Mulalić.

V nadaljevanju je sprva kazalo, da bo Bravo prevzel pobudo, domači pa popustili. A čeprav so imeli gostje več žogo v nogah, posebej nevarni niso bili. Potem pa je spet zapretila Rogaška, ki je v 72. minuti dokončno pokopala vse upe Brava na ugodnejši izid. Rezervist Shakeone Satchwell je v kazenskem prostoru še ujel žogo pred zadnjo črto in jo poslal nazaj, Mijić pa je za svoj že šesti gol v spomladanskem delu sezone močno udaril s kakšnih 12 metrov pod prečko.

Domači so do konca dvoboja brez težav zadržali prednost, gostje so bili nenevarni, pri Rogaški pa bi lahko v sodnikovem dodatku zadel še Žan Flis, a je v gneči udaril mimo gola.

Izidi 28. kola:

petek:

Rogaška – Bravo Kostel 2:0 (Mijić 23., 72.)

17.30 Maribor – Kalcer Radomlje

20.15 Domžale – Mura

sobota:

15.00 Olimpija – Koper

17.30 Celje – Aluminij