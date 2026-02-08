  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Rojen za glavnega trenerja

Michael Carrick je v vlogi v. d. trenerja Manchester Uniteda postal najresnejši kandidat za stalno službo. Skrbel bo za razvoj velikega talenta Benjamina Šeška.
Za vršilcem dolžnosti trenerja Manchester Uniteda sta medena tedna. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Gorazd Nejedly
8. 2. 2026 | 16:45
6:29
A+A-

Ko je Manchester United prvič pod taktirko Michaela Carricka v mestnem derbiju premagal Manchester City, je bil Cristiano Ronaldo eden najhitrejših komentatorjev na družbenih omrežjih, ki je dvignil palec za svojega nekdanjega soigralca, ki je nasledil Portugalčevega rojaka Rubena Amorima. Ko je čez teden dni v Londonu padel še Arsenal, so Ronaldove pretekle pohvale dobile dodano vrednost. »Za Carricka ni nič nemogoče. Lahko postane odličen trener. Bil je izjemen igralec in ponosen sem, da sem igral z njim in da je bil moj trener,« ni skrival, kako zelo spoštuje 44-letnega še vedno začasnega trenerja rdečih vragov.

Veselje na Old Traffordu se je zaradi gola slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška v sodnikovem dodatku nadaljevalo tudi prejšnjo nedeljo proti Fulhamu. ManUtd je prišel do tretje zaporedne zmage, v soboto do četrte. Na Old Traffordu je padel še Tottenham. Šeškov gol v Fergijevem podaljšku, kot so nekoč imenovali številne Unitedove gole v sodnikovih dodatkih, je raztegnil nasmeh tudi Fergiju, 84-letnemu Alexu Fergusonu. Vsem vidna iskrenost tega nasmeha je bila znak, da so vodilni možje kluba že našli novega trenerja. Carrick ni več le »gasilec« požarov ali pomočnik, temveč mož za Unitedovo vrnitev med glavne kandidate za vrh v naslednjih sezonah.

