Rok trajajanja Prosinečkega potekel po devetih mesecih

Nekoč izjemen nogometaš, po koncu kariere pa ne tako uspešen trener. To je Robert Prosinečki, ki zdaj tudi ni več selektor nogometne reprezentance Kirgizistana. Tamkajšnja nogometna zveza je sporočila, da je s hrvaškim strokovnjakom dosegla sporazumen dogovor o prekinitvi sodelovanja.

»Kirgiška nogometna zveza se Robertu Prosinečkemu zahvaljuje za opravljeno delo, prispevek k razvoju reprezentance in profesionalnost,« so zapisali pri zvezi.

Po poročanju portala Eurasia Football je do prekinitve sodelovanja prišlo, ker je želela kirgiška zveza spremeniti nekatere določbe in zahteve Prosinečkove pogodbe. Hrvaški trener na spremembe ni pristal, zato sta se zveza in trener dogovorila za prekinitev sodelovanja.

Nekdanji trener Olimpije je Kirgizistan prevzel lanskega decembra, vendar reprezentance ni vodil na nobeni tekmovalni tekmi. Na štirih prijateljskih obračunih je dosegel dva neodločena izida in dva poraza.

Kirgizistan je remiziral s Palestino, izgubil pa proti Ekvatorialni Gvineji in Madagaskarju.

Za Prosinečkega je bil to četrti selektorski položaj. Pred tem je vodil reprezentance Azerbajdžana, Bosne in Hercegovine ter Črne gore.

V klubski karieri je še deloval tudi pri Crveni zvezdi, Kayserisporju, Denizlisporju in Rudešu.