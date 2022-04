Roma pod Vezufom ugasnila Napoli

Nogometaši Napolija so doživeli nov udarec v boju za naslov prvaka na Apeninskem polotoku. V 33. krogu prvenstva so se razšli z Romo brez zmagovalca 1:1 (1:0), a imeli vse do izteka zagotovljene vse tri točke.

Ekipa iz Neaplja, ki je na lestvici na tretjem mestu, je v 11. minuti povedla po golu Llorenza Insigneja, ki je zadel z bele točke. A v sodnikovem podaljšku je Romi točko priboril Stephan El Shaarawy s strelom s kakšnih 15 metrov.

Izenačenje je bilo več kot zasluženo, saj se je Napoli večji del tekme osredotočil na branjenje minimalne prednosti.

Nazadnje je Napoli doma izgubil s Fiorentino z 2:3 in zdaj za vodilnim Milanom pet krogov pred koncem zaostaja za štiri točke. Dve točki za drugim milanskim klubom Interjem, ki ima tekmo manj. Roma, ki jo vodi portugalski zvezdniški trener Jose Mourinho, je za Juventusom peta.

Niz spodrsljajev na domačem igrišču, na katerem je v tej sezoni oddala približno 65 odstotkov točk, je nadaljevala tudi Atalanta. Po porazu proti Veroni z 1:2 (Giorgio Scalvini 82.; Federico Ceccherini 45., Teun Koopmeiners 55.) je moštvo Josipa Iličića, ki bo po koncu sezone najbrž zapustil Bergamo, vse bolj oddaljeno od Evrope. Na osmem mestu za šestim Laziom zaostaja pet točk ob tekmi manj.