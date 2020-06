Roman Bezjak: Krivci smo igralci

Ljubljana

Ni neznank, včerajšnji poraz je močno pretresel tudi predsednika Milana Mandarića. Če je bil še pred tekmo prepričan, da je povlekel pravilne poteze in je že imel izbranega trenerja, bi danes lahko imel povsem drugačne načrte. Safeta Hadžića resda ne bo vrnil na trenerski stolček, navkljub jasnim in glasnim sporočilom podpore za trenerja navijaške skupine Green Dragons, a vprašanje je, če so kandidati za trenerja še pripravljeni sesti na vroči Olimpijin trenerski stolček. Verodostojni in s kančkom pokončne drže najbrž ne, toda še vedno je vrsta kandidatov, ki so za nekaj tisoč evrov mesečne plače ustvarjati »čudeže«, krepko daljša od tiste, ki bi zavrnili ponudbo vodilnega moštva 1. SNL. Kot je znano, je bil eden od favoritov srbski trener Ivan Vukomanović, ki v svojem življenjepisu nima kdo ve kakšnih trenerskih priporočil. Omenjal se je tudi bivši selektor mlajših slovenskih reprezentanc Miloš Kostić, pa hrvaški Tomislav Stipić in Tomislav Ivković.

- Posledice razdejanja nogometašev Brava v Olimpijinem taboru je težko napovedati. Ve pa se, kakšne so bile na tekmi, ki bo šla v klubsko zgodovino.»Ne spomnim se, da bi že doživel takšen poraz. Že ob polčasu sem se na poti v slačilnico spraševal, kdaj je moje moštvo prejelo štiri gole. Enostavno sem brez besed. Če bi želeli sporočiti negativno sporočilo, ga zanesljivo ne bi takšen način. V tekmo smo šli premehko, Bravo nas je visoko stisnil. Vršil je presing, podobnega kot ga je Celje. Če bi iskali krivca, potem smo to igralci. A je res, v glavi so stvari, ki jih ni mogoče tako hitro odpraviti. Karkoli se bo zgodilo, mi smo še kar prvi. To je pozitivno in zdaj vemo, da nimamo si ne smemo več privoščiti napak. Do konca sezone bo treba pustiti znoj in kri ter igrati srčno,« je po polomu razmišljaleden od »krivcev«, da je Mandarić odpustil trenerjaKorošca in proti Bravu nerazpoloženegaje Mandarić označil za igralca, ki ju je pripeljal Hadžić, in nista bila po njegovem okusu, ker naj bi bila prestara.Olimpija naj bi še danes predstavila novega trenerja, toda ne bi bilo presenečenje, če bi predsednik povlekel še kakšno odmevno in pomenljivo potezo. Včeraj je videl, kaj je prinesla njegova odločitev o Hadžićevi odstavitvi. O njej je po tekmi govoril tudi, včeraj prvič in zadnjič prvi trener Olimpije.»Safet je bil z nami več kot leto dni. Igralci so živeli z njim, mi smo živeli z njim, zdaj ga kar naenkrat ni. To je psihično breme za igralce,« je enega od razlogov, zakaj je bila Olimpija tako nebogljena in raztresena razkril hrvaški strokovnjak in Hadžićev pomočnik. Iskreno je pohvalil tudi tekmeca.»Bravo je bil odličen, zaslužil si vse čestitke. Izid je grd in je posledica napak, napak, ki smo ji storili vsi. Sami sebi krojimo nesrečo. Toda verjamem v igralce, celo leto so bili moštvo, ki je ob Celju zabilo največ golov in verjamem, da bo Olimpija prva,« je ohranil pozitivno držo, vprašanje pa je, če je misli resno.»Novi trener bo hitro moral ukrepati, spoznati se bo moral z igralci, sprejeti ukrepe in najbrž bo menjal sistem igre, ki ga bodo morali igralci hitro sprejeti," je izpostavil nalogo Hadžićevega naslednika in izpostavil, da je treba zdaj pomagati predvsem igralcem.