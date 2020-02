Roman Bezjak nova moč Olimpije pred derbijem z Mariborom

Roman Bezjak med lansko tekmo Slovenije in Izraela. FOTO: Tomi Lombar

Le nekaj dni pred začetkom spomladanskega dela nogometnega državnega prvenstva se je v vrste zmajev preselil slovenski reprezentant,Tridesetletni napadalec je pogodbo zpodpisal do konca tekmovalne sezone z možnostjo podaljšanja, so sporočili iz ljubljanskega kluba.Bezjak je članske izkušnje najprej nabiral v slovenski prvi ligi, čemur so sledili klubi prve bolgarske, hrvaške in poljske ter druge nemške lige. Pred prihodom v Ljubljano je igral za prvoligaški ciprski klubiz Nikozije. V tem času je s klubi, za katere je igral, osvojil kar nekaj naslovov. Ziz Razgrada je kar trikrat osvojil bolgarsko državno prvenstvo ter z ekipo enkrat osvojil tudi pokal in superpokal. Skupaj zje postal državni prvak ter zmagovalec pokala in nenazadnje, v sezoni 2018/19, dvignil pokal ciprskih državnih prvakov. Tuji mu niso niti nastopi na evropskih tekmovanjih. Igral je tako v ligi prvakov kot evropski ligi. Bezjak je v svoji karieri ob 367 nastopih zabil 112 golov ter prispeval 33 podaj.Že od mladih let je tudi član slovenske reprezentance. V članski kategoriji je zanjo zbralin pri temzatresel mrežo nasprotnikov. "Kot vidite, je do sodelovanja prišlo bolj na koncu, vendar vsekakor ne na hitro. Že ob prekinitvi pogodbe z Apoelom sem bil v stiku z glavnim trenerjem Olimpije,. Takrat sem povedal, da hitre odločitve ne morem sprejeti, vendar sem pripravljen na morebitno dogovarjanje," je za klubsko spletno stran povedal Bezjak, ki na sobotnem derbiju zpričakuje zanimivo in borbeno tekmo.