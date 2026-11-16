Poslavlja se najboljši belgijski strelec

Belgijski nogometaš Romelu Lukaku se je odločil za reprezentančno slovo. Triintridesetletnik je odločitev sporočil na Instagramu po tekmi lige narodov proti Italiji (4:1), poslavlja pa se kot rekorder po doseženih zadetkih za svojo državo.

Trenutno član turškega Fenerbahčeja je celotno tekmo v skupini A1 proti Italiji presedel na klopi za rezervne igralce, tudi brez njegove pomoči pa se je Belgija z zmago uvrstila v četrtfinale lige narodov. »Pomirjen sem z odločitvijo, da na tej točki končam reprezentančno kariero,« je Lukaku zapisal po 135 nastopih in 94 zadetkih za belgijsko izbrano vrsto.

»V vseh 16 letih sem za reprezentanco dal vse, kar lahko. V njej sem doživel celoten spekter čustev,« je še zapisal izkušeni napadalec številnih velikih klubov. V reprezentanci je debitiral leta 2010 kot 16-letnik. Je rekorder po številu zadetkov za Belgijo. Bil je član tako imenovane zlate generacije rdečih vragov skupaj z Edenom Hazardom in Kevinom De Bruynejem. Zmanjkala je le pika na i v podobi kakšne lovorike.

Najbližje so ji bili Belgijci na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji, ko so bili tretji. Nekdanji član Chelseaja, Manchester Uniteda, Evertona, Interja, Rome in Napolija je na SP igral v letih 2014, 2018, 2022 in letos, bil je tudi član izbrane vrste na EP 2016, 2021 in 2024.

»Spoštujemo njegovo odločitev. Čeprav sem imel priložnost z njim delati le za kratek čas, sem v tem obdobju razvil izredno spoštovanje do njega kot osebe, vodje in nogometaša,« je ob reprezentančni upokojitvi svojega varovanca dejal selektor Belgije Mark van Bommel.

Lukaku je po podatkih Transfermarkta doslej odigral 697 tekem v dolgi klubski karieri, na katerih je dosegel 317 golov. Največ jih je dal v dresu Evertona, 87. Po dvakrat je postal italijanski (Inter, Napoli) in belgijski prvak (Anderlecht), s Chelseajem pa je osvojil tudi klubsko svetovno lovoriko leta 2022.