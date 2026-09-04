Ronaldinho bo po enajstih letih nogometnega premora znova zaigral v Italiji

Zadnjo profesionalno nogometno tekmo je odigral leta 2015, tri leta kasneje se je pridružil politični stranki Jaira Bolsonara, 2020 je (od)služil kazen v paragvajskem zaporu, letos je na Netflixu pristal njegov dokumentarec. Ronaldinho ima po športni upokojitvi polne roke dela, a mu to očitno ne zadostuje, saj se želi vrniti na nogometna igrišča.

Junija letos je na – za širšo javnost sicer popolnoma nepomembni – tiskovni konferenci kluba FC Ravenna Brazilec nepričakovano naznanil, da bo odslej zastopal barve tega italijanskega tretjeligaša. »Sem sta me pripeljala prijateljstvo in strast,« je dejal ob predstavitvi. Svojo vlogo v novem klubu pa je opisal na kratko: »Tukaj sem, da pomagam, da spodbudim soigralce in da imamo dobro sezono. Da klubu pomagam zmagati, če se bo le dalo.«

Lastnik in trener kluba sta ob tem poudarila, da bo Ronaldinho v novem klubu lovil še 300. zadetek v profesionalni karieri. Po vseh uradnih statistikah je Brazilec sicer približno na polovici tega dosežka, a vsaka reklama je dobra reklama in posledice njegovega prihoda so že opazne. Klub je do sedaj prodal 2700 sezonskih kart.

Brazilec bo postal tudi deležnik kluba, katerega lastnik je Ignazio Cipriani. Slednji bo skušal klub spraviti v drugo italijansko ligo, kjer je Ravenna nazadnje nastopala v sezoni 2007/2008. Če bo na koncu Ronaldinho res nastopil, ne ve niti sam, saj pravi: »Me boste videli igrati? Ne vem, to ve samo trener. Povratek v Italijo pa je zame čudovit, tukaj sem zato, da pomagam soigralcem.«

Ravenna je v aktualni sezoni druge italijanske lige odigrala dve tekmi in iztržila štiri točke, Ronaldinho zaenkrat ni odigral še niti ene minute. Čeprav jih šteje 46 in vsekakor spada v skupino starejših nogometašev, mu do naziva najstarejšega igralca manjka dobro desetletje. Najstarejši mož, ki aktivno igra nogomet, je namreč 59-letni Japonec Kazuyoshi Miura.