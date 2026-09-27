Ronaldinho gostil Birso in Tavaresa

Evropska tekmovanja mirujejo, napočili so prvi dnevi v sezoni reprezentančne lige narodov. A v tem obdobju si sledijo tudi privlačne ekshibicijske tekme, dve sta bili zelo blizu slovenske meje.

Na Reki se je domače moštvo z našim občasnim reprezentantom v vratih Igorjem Vekićem ter pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Keka pomerilo z Unionom iz Berlina, članom elitne nemške bundeslige, izgubilo z 0:1, dogodek pa je bolj kot po rezultatu odmeval po dveh spoznanjih: domači klub se je po petih letih vrnil na svojo Kantrido, legendarni štadion tik ob morju in vznožju mogočne stene, obenem pa se je na tekmi uradno od nogometa poslovil Damir Kreilach, ki je igral tako za Rijeko kot Union Berlin. Na Kantridi se je zbralo 8000 gledalcev, vse skupaj je pokvaril le topovski udar po koncu tekme, ko jo je z lažjimi poškodbami odneslo šest obiskovalcev tekme.

Med povabljenci slovitega rojaka je bil tudi Marcos Tavares. FOTO: dokumentacija Dela

Prav toliko toliko navzočih, torej 8000, pa je bilo tudi na štadionu ob Vrbskem jezeru v Celovcu. Bilo je veliko nostalgije, saj je šlo za tekmo nekdanjih asov, osrednji zvezdnik zgodbe je bil upokojeni brazilski nogometni čarodej Ronaldinho, po njem so tudi prireditelji imenovali dogodek, kajpak je tudi sodeloval pri seznamu povabljenih. Moštvi sta se razšli z izidom 7:7, občinstvo je ploskalo tudi Wesleyju Sneiderju, Maiconu, Brunu Alvesu ter tudi nekdanjemu slovenskemu reprezentantu Valterju Birsi in ljubljencu nogometnega Maribora Marcosu Tavaresu.