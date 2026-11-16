Legendarni Ronaldinho je nazaj, Ravenni je pomagal do zmage

Legendarni Ronaldinho je pri 46 letih znova zaigral na uradni nogometni tekmi. Nekdanji brazilski reprezentant je v dresu italijanskega tretjeligaša Ravenne odigral prvi polčas proti Forliju in sodeloval pri akciji za vodilni gol. Njegovo moštvo je slavilo z 2:0, sam pa je ob menjavi požel stoječe ovacije.

Dobitnik zlate žoge iz leta 2005 je v 36. minuti podal Leonardu Lonardiju, ta pa je zaposlil strelca Giulia Donatija. Zanimivo: Donati je ob svojem prvoligaškem debiju za Lecce leta 2010 prav Ronaldinha poskušal ustaviti v dresu Milana, zdaj pa sta skupaj poskrbela za veselje domačih navijačev. Zmago je v drugem polčasu potrdil Simone Rabbi.

Za presenetljivo vrnitev je zaslužen Ronaldinhov dolgoletni prijatelj in predsednik Ravenne Ignazio Cipriani. Brazilec je tudi solastnik kluba, zadnjo uradno tekmo pred nedeljskim nastopom pa je odigral septembra 2015 za Fluminense. Upokojitev je uradno naznanil leta 2018.

»Če me predsednik pokliče, se vrnem,« je za Sky namignil, da nastop morda ni bil zadnji. Svetovni prvak iz leta 2002 in nekdanji as Barcelone ter Milana je tako pustil odprta vrata še enemu poglavju kariere.