Ronaldo ali Haaland – to je zdaj vprašanje

Počitnic je konec, čas je za novo poglavje v veliki zgodbi nogometne lige prvakov. Spektakularni večeri, ki bodo trajali vse tja do 5. junija 2027 in takrat finala v španski prestolnici, Že jutrišnja sreda pa botruje tudi cmoku v grlu med Celjani – ti so bili zelo blizu temu prestižnemu tekmovanju, a pri branilcih naslova v Parizu bo igral Slovan iz Bratislave. In že v teh uvodnih dneh gre pričakovati kopico golov, nekateri veliki strelci iz preteklosti napovedujejo nadaljevanje niza.

Dveh vodilnih nogometnih velikanov zadnjih dveh desetletij resda ni več v evropskih arenah: s 140 goli rekorder lige prvakov Cristiano Ronaldo, ki je to sanjsko vsoto zadetkov zbral v dresih Real Madrida (105 golov), Manchester Uniteda (21) in Juventusa (14), od leta 2023 igra za Al Nassr iz Rijada (Savdska Arabija), Lionel Messi navdušuje Američane in nogometno vznesene priseljence v Miamiju, kjer igra za tamkajšnji Inter. Pod žarometi elitnega Uefinega klubskega tekmovanja je ta argentinski nogometni čarodej 120 golov zabil za Barcelono, 9 jih je dodal v dresu PSG.