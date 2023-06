Ronaldo in Benzema že med Arabci, Allegri bi bil lahko naslednji

Pogled v zahodno soseščino razkriva, da med nogometnimi zanesenjaki, zlasti pa privrženci črno-modrega Interja iz Milana, prevladujejo pogovori o pričakovanju spektakularnega finalnega večera v ligi prvakov. Završalo pa je tudi med Juventini, saj pri torinskem nogometnem velikanu analizirajo slabo sezono, v kateri so med drugim ostali brez uvrstitve v omenjeno elitno evropsko klubsko tekmovanje.

Za številne spodrsljaje velik del odgovornosti pripada trenerju Massimilianu Allegriju, ki pa bi se prav kmalu lahko preselil v bogati arabski svet. Glede na vire iz zelo brane Gazzette dello Sport so bili pogovori med trenerjem in potencialnimi delodajalci iz Riada v zadnjih dneh pogostejši. Zato naj ne bi presenečalo, tako Gazzetta, če bi v naslednjih 24 urah, ali pa najpozneje v 48, Italijan sklenil dogovor s svojim novim klubom in se tako na nogometnem zemljevidu Savdske Arabije pridružil Cristianu Ronaldu in Karimu Benzemaju.

In danes, ko bodo številni nogometni strokovnjaki zbrani v Istanbulu na prizorišču finala lige prvakov, se bo Allegri, ki ima sicer pri Juventusu pogodbo do leta 2025, srečal z Arabci na posebnem sestanku v Monte Carlu.