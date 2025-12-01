Ronaldo in njegova srčna izbranka skrivala, lokalni časopis pa je odkril

Cristiano Ronaldo in njegova zaročenka Georgina Rodriguez sta po razkritju lokalnega časopisa z Madeire Jornal da Madeira izbrala kraj, kjer se bosta poročila. Najprepoznavnejši športnik na svetu in njegova srčna izbranka sta se odločila za Ronaldovo rojstno mesto Funchal ter mestno katedralo. V zakonski stan naj bi stopila po svetovnem prvenstvu leta 2026, sprejem pa bo potekal v elegantnem hotelu, je poročal Jornal da Madeira.

Prizorišče bo imelo poseben pomen, saj je le približno 2,4 kilometra oddaljeno od mestne bolnišnice, v kateri se je rodil najslavnejši nogometaš, in pet kilometrov od kluba, za katerega je igral v otroštvu – Nacional.

Par je že avgusta razkril, da sta se po več kot devetih letih skupnega življenja zaročila.

Ronaldo je pred kratkim v pogovoru z vplivnim angleškim novinarjem Piersom Morganom govoril o svoji »ne preveč romantični in improvizirani zaroki«, čeprav jo je začinil s prstanom v vrednosti 1,8 milijona evrov.

»Bilo je okoli 1. ure zjutraj. Moji hčerki sta spali v postelji,« je povedal in nadaljeval: »Eden od prijateljev mi je dal prstan za Gio. Ko sem ji ga dajal, sta prišla otroka in rekla: 'Očka, prstan boš dal mami in jo zaprosil za poroko.' Rekel sem si: 'Vav, to je pravi trenutek, da rečem da.' Bil je pravi čas. Vedel sem, da bom to nekega dne storil, vendar takrat tega nisem načrtoval. Ker sta to rekli moji hčerki in so prijatelji snemali, sem si to želel. Nisem pokleknil, ker nisem bil pripravljen, ampak bil je čudovit trenutek. Imel sem govor. Bilo je preprosto, saj nisem zelo romantičen fant. No, sem, ampak nisem zelo, nisem takšen fant, ki vsak teden prinaša rože domov. Ampak sem romantičen na svoj način. Vedel sem, da je Gio ženska mojega življenja, zato sem to storil in upam, da sem to storil dobro,« je bil iskren 40-letni Portugalec, ki ima pet otrok. Dva od njih, Alana Martin in Bella Esmeralda, ima z Georgino. Njegov najstarejši otrok, Cristiano Jr., se je rodil leta 2010, preden je bil z njo, medtem ko je leta 2017 s pomočjo nadomestnega materinstva imel še dva otroka, Evo in Matea. Leta 2022 sta se spopadla s tragično smrtjo novorojenega sina Angela.

Ronaldo in argentinsko-španska manekenka sta skupaj od leta 2016, ko je bil Ronaldo član Reala. »Načrtujeva, da bova to storila po svetovnem prvenstvu in s pokalom za svetovnega prvaka! Ampak ona ni oseba za velike zabave. Niso ji všeč. Rada ima zasebne stvari. Zato bom spoštoval njene odločitve,« je Morganu, njegovemu neprikritemu »navijaču«, odprl srce in dušo.

Ali je tudi zajokal? »Ena stvar, ki jo obožujem, je, da Gio ni bilo mar za prstan. Vprašala me je, ali sem iskren, in rekel sem, da si jo želim in se z njo želim poročiti. Nisem jokal, ampak sem imel solze v očeh,« je razkrival svojo manj znano romantično dušo in njun odnos opisal z iskrenimi besedami. Še bolj ju je združil smrt otroka leta 2022.

»Čutim, da se vedno podpirava. Včasih so v razmerju dobri in slabi trenutki, to je del poti. Ampak verjetno sva v tem obdobju odnos še bolj utrdila. Toda tudi v najtežjih trenutkih moraš stvari urediti. Naučil sem se toliko stvari. Videl sem drugo perspektivo življenja. Moja hči, ki je zdaj stara tri leta, je kraljica družine in je hišo osrečevala. Vse se zgodi z razlogom. V to verjamem. Torej smo blagoslovljena družina. Ponosen sem na to,« se je raznežil nogometaš, ki pri savdskem klubu Al Nassr tedensko zaslužil 3,5 milijona evra.