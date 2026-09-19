Ronaldo in Portugalska naprej, vpleten tudi Šeškov soigralec

Ko nogometaš pri 41 letih še vedno vodi eno najmočnejših reprezentanc na svetu, to ni več le športna anekdota, temveč vprašanje, kako dolgo lahko sistem ostane zgrajen okoli enega imena. Portugalska, ki v ligi narodov brani naslov in je v zadnjih letih redno med favoritkami velikih tekmovanj, je ta teden dobila nov selektorski režim, toda starega kapetana – Cristiano Ronaldo je ostal v kadru.

Prvi seznam selektorja Jorgeja Jesusa za ligo narodov, na katerem je 25 igralcev in že znani razpored tekem z Walesom, Norveško in Dansko, razkriva, kako natančno Portugalci tehtajo med kontinuiteto in prenovo, med Ronaldovim statusom in realno formo. Ob tem pa ostaja odprto, ali bo reprezentanca, v kateri osrednjo vlogo v zvezni vrsti prevzemajo druga imena, znala izkoristiti kakovost širine, ne da bi postala talka zadnjega poglavja svojega kapetana. Kako se ta napetost pozna v garderobi – in na igrišču?