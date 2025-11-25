Ronaldo izvedel odlično novico, je bil zadaj tudi Trump?

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo bo lahko igral na uvodnih tekmah svetovnega prvenstva 2026, potem ko mu je Fifa po rdečem kartonu izrekla (precedenčno) pogojno prepoved nastopanja. Kazen naj bi odslužil po mundialu ... Ker je – Ronaldo. Očitno pravila ne veljajo za vse enako.

Štiridesetletnik je bil izključen na tekmi, v kateri je Portugalska v začetku novembra v Dublinu z 0:2 izgubila proti Irski, potem ko je s komolcem udaril Dara O'Shea v hrbet; šlo je za njegov prvi rdeči karton na 226 nastopih za državno reprezentanco.

Fifa je Ronaldu izrekla kazen treh tekem, od katerih sta dve pogojni, eno pa je že odslužil, ko si je Portugalska proti Armeniji zagotovila uvrstitev na prihodnje poletno prvenstvo. »V skladu s 27. členom disciplinskega pravilnika FIFA je izvršitev prepovedi nastopanja na dveh preostalih tekmah odložena za eno leto pogojne dobe,« je sporočila Fifa.

Če Ronaldo med preizkusno dobo stori še en prekršek podobne narave in teže, se bo odložena kazen iz disciplinske odločbe samodejno aktivirala in preostali dve tekmi bo moral odslužiti takoj na naslednjih uradnih tekmah Portugalske.

Znani nosilci Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo na žrebu skupin za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki uporabila sistem žreba po nosilcih. To v praksi pomeni, da se Španija in Argentina, trenutno najvišji uvrščeni reprezentanci na jakostni lestvici Fife, ter Anglija in Francija, ne moreta pomeriti pred finalom, če bosta v svojih skupinah osvojili prvi mesti.

Ronaldo, najboljši strelec v zgodovini moškega reprezentančnega nogometa s 143 goli, si prizadeva prihodnje poletje nastopiti na svojem že šestem svetovnem prvenstvu, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Nekdanji napadalec Real Madrida, Juventusa in Manchester Uniteda, ki trenutno igra za Al-Nassr v Savdski Arabiji, še ni osvojil naslova svetovnega prvaka, je pa s Portugalsko leta 2016 postal evropski prvak.

Ronaldo se je pretekli teden udeležil večerje v Beli hiši, kjer se je srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je dejal, da je njegov sin Barron velik navijač portugalskega napadalca. Predsednik Fife Gianni Infantino je velik Trumpov zaveznik v pričakovanju mundiala.

Žreb skupin svetovnega prvenstva bo 5. decembra.