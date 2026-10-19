Ronaldo izvedel za svojo kazen

Portugalski nogometni as Cristiano Ronaldo je po poročanju časnika Noticias ao Minuto zaradi samovoljnega odhoda iz reprezentančnega tabora prejel 30-dnevno prepoved nastopanja in 255 evrov denarne kazni.

Disciplinska komisija Portugalske nogometne zveze je ugotovila, da je 41-letni napadalec namerno kršil prvi odstavek 160. člena disciplinskega pravilnika. Ta za neupravičen odhod z reprezentančnih priprav ali izostanek z reprezentančnih obveznosti predvideva od enega do šestih mesecev prepovedi nastopanja. Komisija je Ronaldu izrekla najmilejšo predvideno kazen.

Zvezdnik je reprezentančni tabor v Københavnu zapustil 30. septembra, dan pred tekmo lige narodov proti Danski. Do spora s selektorjem Jorgejem Jesusom je prišlo po tekmi proti Norveški, na kateri portugalski kapetan ni dobil priložnosti za igro. Ronaldo je zatrdil, da je selektor prelomil dogovor o njegovi vlogi v ekipi, Jesus pa je zanikal, da bi mu obljubil nastop. Ronaldo se je pozneje opravičil za odhod in poudaril, da mora zveza njegovo ravnanje kaznovati.

Ronaldo: Sem kapetan, kar je oteževalna okoliščina

»Posledice mojega dejanja mora oceniti in kaznovati Portugalska nogometna zveza. Menim, da pri kazni ne bi smelo biti olajševalnih okoliščin. Nisem običajen igralec, sem kapetan reprezentance, kar je oteževalna okoliščina,« je 41-letni as z Madeire povedal po navedbah portugalskega medija.

Zveza je Ronalda sprva suspendirala začasno. Ker bo Portugalska naslednji tekmi odigrala 14. novembra, bi se lahko napadalec do takrat že vrnil v reprezentanco. O tem, ali ga bo Jesus vpoklical za tekmi proti Danski in Walesu, bo odločil selektor sam. Predsednik zveze Pedro Proenca naj bi si prizadeval za srečanje med selektorjem in kapetanom, saj je Ronaldo po incidentu govoril tudi o porušenem zaupanju v njunem odnosu.