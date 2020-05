Ronaldo je priletel, a takoj odletel v osamitev

Ljubljana

Argentinec Paulo Dybala (desno) je priznal, da ga je bilo zelo strah, ko je preboleval okužbo s koronavirusom. FOTO: Reuters

- Portugalski nogometni zvezdnikse je vrnil v Italijo in bo moral naslednjih štirinajst dni preživeti v samoizolaciji. Podobno velja še za nekatere njegove soigralce pri Juventusu, ki so v času prekinitve športnih tekmovanj odšli v svoje domovine.Ronaldo je na rodno Madeiro odpotoval kmalu po prekinitvi italijanskega nogometnega prvenstva. Zadnjo tekmo je igral pred praznimi tribunami 8. marca proti Interju (2:0).Juventus, ki je imel v svojih vrstah tri igralce, okužene z novim koronavirusom, je poklical nazaj še devet drugih nogometašev, saj so od ponedeljka naprej možni treningi tudi v Italiji. Tam je zaradi covida-19 umrlo več kot 29.000 ljudi.Zaenkrat na Apeninskem polotoku ni znano, kdaj se bo nadaljevalo tamkajšnje prvenstvo, Juventus, ki ima na vrhu razpredelnice točko prednosti pred Laziem, pa je že začel testirati svoje nogometaše.Ob Ronaldu drugi največji zvezdnik belo-črnih Paulo Dybala je bil že na začetku pandemije med okuženimi z virusom sars-cov-2.Prvi so se pred zdravniki zglasiliin, v Torinu pa po Ronaldu pričakujejo šein, ki sta odšla v Francijo, ter, ki je pri bolni mami v Argentini.