  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Vse, kar danes loči Messija in Ronalda; statistika, starost, pritisk ...

Ronaldo ni ničesar dolžan, toda pritisk je neizogiben. Je najmočnejši portugalski nogometaš svoje dobe, a svetovnega naslova nima. Messi je lahko razbremenjen.
Lionel Messi je zablestel proti Alžiriji. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
Galerija
Lionel Messi je zablestel proti Alžiriji. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
Peter Zalokar
18. 6. 2026 | 18:01
18. 6. 2026 | 18:10
6:23
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Lionel Messi hat-trick, Cristiano Ronaldo bolj v napoto kot korist. Takšen je rezime prvih tekem Argentine in Portugalske na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Se dan pozna po jutru ali ne smemo hvaliti dneva pred večerom? 

image_alt
Komentar: Messi, Mbappe in Haaland zasenčili Fifo (VIDEO)

Dolga leta sta si Messi in Ronaldo stala nasproti kot enakovredna simbola nogometnega vrha. Zlate žoge, liga prvakov, rekordi in nenehna primerjava so ustvarili rivalstvo, ki je zaznamovalo generacijo. Danes je razmerje drugačno: Messi deluje razbremenjeno in učinkovito, Ronaldo pa vse bolj ujet v pritisk zadnje velike priložnosti. 

Ronaldo je štadion v Houstonu zapustil z izrazom, ki ni obetal mirnega večera. Po slabi predstavi je napovedal krioterapijo (poenostavljeno ledena kopel), dodatno videoanalizo in nove vaje, s katerimi bi ugotovil, kaj je šlo narobe. Pri 41 letih je portugalski zvezdnik v zahtevnem položaju. Ne toliko zaradi igre same, kjer že dolgo ni več igralec stalnih šprintov in eksplozivnih pobegov, temveč zaradi primerjave z Messijem, ki je trenutno zanj precej neugodna.

Cristiano Ronaldo je deloval brez energije. FOTO: Troy Taormina /Reuters
Cristiano Ronaldo je deloval brez energije. FOTO: Troy Taormina /Reuters

Osemnajst let po njunem prvem neposrednem obračunu sta se znova znašla na različnih straneh nogometnega razpoloženja. Messi dosega zadetke in v Argentini ostaja skoraj nedotakljiv simbol reprezentančnega uspeha. Ronaldo je odigral slabo tekmo, Portugalska ni premagala DR Kongo, kritični pa so bili tudi portugalski časopisi. V njegovem primeru je lahko tudi to spodbuda: nezadovoljstvo je bilo pogosto gorivo njegove kariere.

image_alt
Henry brez milosti: ekipa mora dati gol, ne Ronaldo

Zakaj je razlika danes tako očitna? Raven tekmovanja ni nujno odločilen dejavnik. Savdska liga je po kakovosti in tekmovalnosti v vrhu precej zahtevna, v nekaterih pogledih celo bolj kot MLS. Tudi njuna igra se je razvijala podobno: oba sta se iz krilnih napadalcev postopoma premaknila v bolj osrednjo vlogo, kjer brez žoge večinoma varčujeta z močmi in čakata na pravi trenutek, piše v analizi Gazzette dello Sport.

Bistveno drugačen pa je kontekst. Messi za Argentino igra razbremenjeno. Po naslovu svetovnega prvaka leta 2022 je izpolnil cilj, ki ga je spremljal vso kariero. Kar koli se bo zgodilo na tem SP, je svoje že opravil: pokal, o katerem je sanjal kot otrok, je prinesel v Buenos Aires.

image_alt
Veličastna premiera Messija in Haalanda

Ronaldo je v drugačnem položaju. Portugalski ni ničesar dolžan, toda pritisk zadnjega poskusa je neizogiben. Je najmočnejši portugalski nogometaš svoje dobe, a svetovnega naslova nima. Tudi evropski naslov leta 2016 je zaradi poškodbe v finalu doživel predvsem s klopi. To ne zmanjšuje njegovega pomena, vendar pojasnjuje psihološko breme, ki ga Messi trenutno ne nosi več.

image_alt
Svetovno prvenstvo 2026: spored, rezultati in lestvice

Svoje naredijo tudi leta in okolje. Ronaldo je dve leti starejši od Messija, obenem pa igra v tekmovalno bolj napetem klubskem okolju. Messi je v Miamiju obdan s številnimi Argentinci in v napadu igra z Luisom Suarezom, s katerim je že v Barceloni razvil izjemno razumevanje. Okolje je zanj skoraj domače. Njegov biograf je povedal, da ima Messi v pogodbi z Interjem Miami več klavzul, ki mu omogočajo tesen stik z argentinskim zdravnikom in potovanje v domovino, če bi se pojavile težave.

Po njegovih besedah je Messi opravil posebno, skrbno načrtovano pripravo. Zadnje tekme Interja Miami so kazale igralca, ki se je gibal lahkotno in samozavestno. Ronaldo si podobnega premora ni mogel privoščiti, saj se je do konca boril za naslov v savdski ligi, ki jo je pred kratkim osvojil.

Tudi številke pred turnirjem niso kazale tako velike razlike. Messi je leta 2026 v MLS dosegel 12 golov na 14 tekmah, na zadnjih desetih tekmah med aprilom in majem osem. Ronaldo je v savdski ligi v istem letu dosegel 13 golov na 19 tekmah, na zadnjih desetih, od februarja do maja, prav tako osem.

Na turnirju pa se je slika hitro spremenila. Messi je začel s tremi zadetki, štirimi streli v okvir vrat, tremi odvzetimi žogami, petnajstimi izgubljenimi, brez uspešnega preigravanja in z enim predložkom. Ronaldo je ostal brez gola, brez strela v okvir, z eno odvzeto in tremi izgubljenimi žogami, brez preigravanja in brez predložka.

Razlika se kaže tudi v fizičnih podatkih. Messi je v 84 minutah zbral 31 šprintov, 64 pospeševanj, 67 metrov v šprintu, 721 metrov pri visoki hitrosti in skupaj pretekel 7,33 kilometra. Ronaldo je v 100 minutah zbral 26 šprintov, 54 pospeševanj, 65 metrov v šprintu, 301 meter pri visoki hitrosti in 7,52 kilometra skupne razdalje.

Vse to potrjuje vtis, da je Messi trenutno bolje pripravljen – fizično in psihološko. Ko je tako, se nogomet pogosto odpre v tvojo smer. Tudi z napakami nasprotnikov, kakršni sta bili darili Luke Zidana.

Toda svetovno prvenstvo je dolgo tekmovanje, razmerja pa se lahko spremenijo v nekaj minutah. Messiju ne bo vedno šlo tako gladko, Ronaldo pa je v karieri že večkrat dokazal, da ga kritike prej spodbudijo kot ustavijo. Razdalja med njima je trenutno velika, ni pa nujno dokončna.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Komentar: Messi, Mbappe in Haaland zasenčili Fifo (VIDEO)

Hat-trick Messija, dva gola Mbappéja in nova vprašanja o Braziliji, Hrvaški ter dragem mundialskem spektaklu.
17. 6. 2026 | 11:03
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Veličastna premiera Messija in Haalanda

Na krilih svojih udarnih zvezdnikov so Argentinci odpihnili Alžirce, Norvežani pa Iračane. Marko Arnautović botroval zasuku za zmago Avstrije.
17. 6. 2026 | 06:38
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Najstniški zvezdniki bodo izzvali izkušene legende

SP v nogometu: Svetovno prvenstvo bodo zaznamovali številni zvezdniki z enakim ciljem: karseda dobro reprezentanci pomagati do lovorike.
Matic Rupnik 15. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Zvezdniki malo drugače

Kaj je skrivnost Ronalda in Messija, zakaj Yamal nosi povoj

Sedem egov, ena lovorika, kakšni so glavni zvezdniki svetovnega prvenstva zunaj igrišča? Mali vodič za nogometne laike ...
Peter Zalokar 13. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Henry brez milosti: ekipa mora dati gol, ne Ronaldo

Nekdanji francoski napadalec in analitik pri Fox Sports Thierry Henry je bil kritičen do nastopa portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda.
18. 6. 2026 | 11:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Cristiano Ronaldo je še vedno med najboljšimi na svetu

Eden izmed najboljših nogometašev v zgodovini verjame, da lahko pri 41-ih letih portugalsko reprezentanco popelje do prvega naslova svetovnih prvakov.
12. 6. 2026 | 21:26
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Odredba

Ministrstvo: Učni načrti se bodo začeli uvajati septembra

Na e-demokraciji predlaganega enoletnega zamika, o katerem tudi zavod za šolstvo ni nič vedel, ne bo.
Špela Kuralt 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Koper

Počasni vlak bo pozdravila nova postaja

Prenova potniškega postajališča je vredna 1,8 milijona evrov, a peroni niso vključeni. Priprave na prenovo tovornega postajališča medtem potekajo zelo počasi.
Boris Šuligoj 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Pogačar ostaja v rumenem na dirki po Švici, Rajoviću zmaga na dirki po Sloveniji

Tadej Pogačar je še povečal prednost v skupnem seštevku na dirki po Švici.
Miroslav Cvjetičanin 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Opozicija

Kako bo videti vlada v senci, ki jo bo vodil Robert Golob

Predsednik Gibanja Svoboda je napovedal oblikovanje vlade v senci na začetku prihodnjega meseca.
Uroš Esih 18. 6. 2026 | 13:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Kdo bo nova zvezda slovenskega gospodarstva?

Delove podjetniške zvezde že desetletje izpostavljajo podjetja, ki z inovacijami, razvojem in ambicijo postavljajo nove standarde poslovne odličnosti.
18. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trendi

Kako se je spremenilo gospodarstvo v desetletju

Najizrazitejša sprememba je deindustrializacija, ki jo delno zakriva rast farmacevtske panoge.
Nejc Gole 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Izgubljamo več kot 17 milijonov delovnih dni, kako daleč bo morala iti reforma?

Absentizem ni samo družbeni, ampak že razvojni problem Slovenije, opozarja Ana Vodičar, ki poudarja, da nova pravila ne krnijo pravic zavarovancev.
Barbara Hočevar 17. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več

Več iz teme

SP 2026SP v nogometuLionel MessiCristiano Ronaldoportugalska nogometna reprezentancaargentinska nogometna reprezentancaInter MiamiMLSAl NassrSavdska Arabija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Messi vs. Ronaldo

Vse, kar danes loči Messija in Ronalda; statistika, starost, pritisk ...

Ronaldo ni ničesar dolžan, toda pritisk je neizogiben. Je najmočnejši portugalski nogometaš svoje dobe, a svetovnega naslova nima. Messi je lahko razbremenjen.
Peter Zalokar 18. 6. 2026 | 18:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Na slovenska gradbišča prihaja robot za zidanje

V Cerknici so predstavili prvega robota za zidanje v Sloveniji. Tehnologija naj bi pospešila gradnjo in razbremenila fizično zahtevna dela.
18. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Deindustrializacija Nemčije

Nemška industrija še naprej izgublja delovna mesta

Največja neznanka ostaja, kje se bo krčenje ustavilo – Težke razmere ilustrira dogajanje v avtomobilskih velikanih.
Barbara Zimic 18. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Okolje
40 stopinj Celzija

Evropa v primežu vročinskega vala

V Sredozemlju bodo temperature zrasle tudi nad 40 stopinj Celzija, zlasti v Franciji, Španiji in na Portugalskem, pa tudi na jugu nekdanje Jugoslavije.
18. 6. 2026 | 17:54
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nevarne živali

Nevarna plamenka na Visu, v Sloveniji pa japonski hrošč

Tako riba na hrvaški obali kot tudi škodljiva žuželka sta lahko zelo nevarni. Prva za ljudi, druga pa za rastline.
18. 6. 2026 | 17:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Deindustrializacija Nemčije

Nemška industrija še naprej izgublja delovna mesta

Največja neznanka ostaja, kje se bo krčenje ustavilo – Težke razmere ilustrira dogajanje v avtomobilskih velikanih.
Barbara Zimic 18. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Okolje
40 stopinj Celzija

Evropa v primežu vročinskega vala

V Sredozemlju bodo temperature zrasle tudi nad 40 stopinj Celzija, zlasti v Franciji, Španiji in na Portugalskem, pa tudi na jugu nekdanje Jugoslavije.
18. 6. 2026 | 17:54
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nevarne živali

Nevarna plamenka na Visu, v Sloveniji pa japonski hrošč

Tako riba na hrvaški obali kot tudi škodljiva žuželka sta lahko zelo nevarni. Prva za ljudi, druga pa za rastline.
18. 6. 2026 | 17:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kakšno Slovenijo želimo zgraditi do leta 2035?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 16. 6. 2026 | 09:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Naprava AED že tretjič v vsako slovensko občino

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:40
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo