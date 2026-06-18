Vse, kar danes loči Messija in Ronalda; statistika, starost, pritisk ...

Lionel Messi hat-trick, Cristiano Ronaldo bolj v napoto kot korist. Takšen je rezime prvih tekem Argentine in Portugalske na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Se dan pozna po jutru ali ne smemo hvaliti dneva pred večerom?

Dolga leta sta si Messi in Ronaldo stala nasproti kot enakovredna simbola nogometnega vrha. Zlate žoge, liga prvakov, rekordi in nenehna primerjava so ustvarili rivalstvo, ki je zaznamovalo generacijo. Danes je razmerje drugačno: Messi deluje razbremenjeno in učinkovito, Ronaldo pa vse bolj ujet v pritisk zadnje velike priložnosti.

Ronaldo je štadion v Houstonu zapustil z izrazom, ki ni obetal mirnega večera. Po slabi predstavi je napovedal krioterapijo (poenostavljeno ledena kopel), dodatno videoanalizo in nove vaje, s katerimi bi ugotovil, kaj je šlo narobe. Pri 41 letih je portugalski zvezdnik v zahtevnem položaju. Ne toliko zaradi igre same, kjer že dolgo ni več igralec stalnih šprintov in eksplozivnih pobegov, temveč zaradi primerjave z Messijem, ki je trenutno zanj precej neugodna.

Cristiano Ronaldo je deloval brez energije. FOTO: Troy Taormina /Reuters

Osemnajst let po njunem prvem neposrednem obračunu sta se znova znašla na različnih straneh nogometnega razpoloženja. Messi dosega zadetke in v Argentini ostaja skoraj nedotakljiv simbol reprezentančnega uspeha. Ronaldo je odigral slabo tekmo, Portugalska ni premagala DR Kongo, kritični pa so bili tudi portugalski časopisi. V njegovem primeru je lahko tudi to spodbuda: nezadovoljstvo je bilo pogosto gorivo njegove kariere.

Zakaj je razlika danes tako očitna? Raven tekmovanja ni nujno odločilen dejavnik. Savdska liga je po kakovosti in tekmovalnosti v vrhu precej zahtevna, v nekaterih pogledih celo bolj kot MLS. Tudi njuna igra se je razvijala podobno: oba sta se iz krilnih napadalcev postopoma premaknila v bolj osrednjo vlogo, kjer brez žoge večinoma varčujeta z močmi in čakata na pravi trenutek, piše v analizi Gazzette dello Sport.

Bistveno drugačen pa je kontekst. Messi za Argentino igra razbremenjeno. Po naslovu svetovnega prvaka leta 2022 je izpolnil cilj, ki ga je spremljal vso kariero. Kar koli se bo zgodilo na tem SP, je svoje že opravil: pokal, o katerem je sanjal kot otrok, je prinesel v Buenos Aires.

Ronaldo je v drugačnem položaju. Portugalski ni ničesar dolžan, toda pritisk zadnjega poskusa je neizogiben. Je najmočnejši portugalski nogometaš svoje dobe, a svetovnega naslova nima. Tudi evropski naslov leta 2016 je zaradi poškodbe v finalu doživel predvsem s klopi. To ne zmanjšuje njegovega pomena, vendar pojasnjuje psihološko breme, ki ga Messi trenutno ne nosi več.

Svoje naredijo tudi leta in okolje. Ronaldo je dve leti starejši od Messija, obenem pa igra v tekmovalno bolj napetem klubskem okolju. Messi je v Miamiju obdan s številnimi Argentinci in v napadu igra z Luisom Suarezom, s katerim je že v Barceloni razvil izjemno razumevanje. Okolje je zanj skoraj domače. Njegov biograf je povedal, da ima Messi v pogodbi z Interjem Miami več klavzul, ki mu omogočajo tesen stik z argentinskim zdravnikom in potovanje v domovino, če bi se pojavile težave.

Po njegovih besedah je Messi opravil posebno, skrbno načrtovano pripravo. Zadnje tekme Interja Miami so kazale igralca, ki se je gibal lahkotno in samozavestno. Ronaldo si podobnega premora ni mogel privoščiti, saj se je do konca boril za naslov v savdski ligi, ki jo je pred kratkim osvojil.

Tudi številke pred turnirjem niso kazale tako velike razlike. Messi je leta 2026 v MLS dosegel 12 golov na 14 tekmah, na zadnjih desetih tekmah med aprilom in majem osem. Ronaldo je v savdski ligi v istem letu dosegel 13 golov na 19 tekmah, na zadnjih desetih, od februarja do maja, prav tako osem.

Na turnirju pa se je slika hitro spremenila. Messi je začel s tremi zadetki, štirimi streli v okvir vrat, tremi odvzetimi žogami, petnajstimi izgubljenimi, brez uspešnega preigravanja in z enim predložkom. Ronaldo je ostal brez gola, brez strela v okvir, z eno odvzeto in tremi izgubljenimi žogami, brez preigravanja in brez predložka.

Razlika se kaže tudi v fizičnih podatkih. Messi je v 84 minutah zbral 31 šprintov, 64 pospeševanj, 67 metrov v šprintu, 721 metrov pri visoki hitrosti in skupaj pretekel 7,33 kilometra. Ronaldo je v 100 minutah zbral 26 šprintov, 54 pospeševanj, 65 metrov v šprintu, 301 meter pri visoki hitrosti in 7,52 kilometra skupne razdalje.

Vse to potrjuje vtis, da je Messi trenutno bolje pripravljen – fizično in psihološko. Ko je tako, se nogomet pogosto odpre v tvojo smer. Tudi z napakami nasprotnikov, kakršni sta bili darili Luke Zidana.

Toda svetovno prvenstvo je dolgo tekmovanje, razmerja pa se lahko spremenijo v nekaj minutah. Messiju ne bo vedno šlo tako gladko, Ronaldo pa je v karieri že večkrat dokazal, da ga kritike prej spodbudijo kot ustavijo. Razdalja med njima je trenutno velika, ni pa nujno dokončna.