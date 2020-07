Ronaldo nad Iličića, Oblak po ligo prvakov

Ljubljana

Atletico z Betisom

Jan Oblak je eden glavnih adutov Atletica. FOTO: Juan Medina/AFP

V akciji Liverpool, City, Chelsea

Jordan Henderson se je poškodoval na tekmi v Brightonu. FOTO: Daniel Leal-olivas/AFP

- Pozornost nogometne družine bo konec tedna usmerjena v Italijo, kjer bodo igrali najprivlačnejšo tekmo. V Torinu se bosta drevi (21.45) pomerila vodilni Juventus in ta čas najboljša ekipa na italijanskem »škornju« Atalanta.Prav zanimivo bo videti, kako močno lahko ogrozijoin soigralci drevišnje gostitelje, ki bi si v primeru zmage nemara že zagotovili novi naslov prvaka (trenutno Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter 65 točk). Odlično formo je ujel tudi Juventusov as, zato bo gotovo zanimivo.Tudi v najzanimivejšo tekmo španskega prvenstva bo vpleten slovenski reprezentant. Atletico Madrid bo danes (22) gostil Betis, z zmago pa bi siin soigralci že zagotovili ligo prvakov 2020/21 (3. Atletico in 4. Sevilla imata po šest točk več kot Villarreal, do konca so še tri kola).Real je igral sinoči in premagal Alaves, naslednjič bo igral v ponedeljek, Barcelono čaka nov izziv že danes v Valladolidu. Z zmago bi zaostanek spet zmanjšala na eno točko.V Angliji je boj za prvaka že odločen v prid Liverpoolu, ki bo gostil Burnley, Manchester City bo igral v Brightonu, Chelsea pa v Sheffieldu.Liverpool se bo do konca sezone moral znajti brez poškodovanega kapetana Jordana Hendersona.