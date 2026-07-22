Ronaldo očitno meni, da je Fifa najbolj skorumpirana institucija na svetu

Cristiano Ronaldo je sklenil eno poglavje in odigral zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu, a je imel še cel teden dni po izpadu Portugalske nekaj za pripomniti o sodnikih in Fifi. Portugalec je v času svetovnega prvenstva všečkal video profila espejopublico (uradni profil istoimenske novinarske oddaje), ki je Fifo obtožil korupcije in pomoči Argentini na poti do finala.

V videu novinarka Pilar Rodriguez Losantos vneto kritizira Fifo in meni, da bi morala Argentina iz tekmovanja izpasti že v skupinskem delu, če ji ne bi pomagali sodniki. Fifo je prav tako označila za eno najbolj skorumpiranih institucij na svetu. Ronaldo je všeček sicer kasneje odstranil, na vprašanja javnosti o objavi pa se ni odzval ne on in ne njegova medijska ekipa.

Fifa se je v času mundiala soočala s – sicer utemeljenimi – obtožbami o naklonjenosti Argentini. Najbolj sporna je bila tekma proti Egiptu, ko je glavni sodnik Francois Letexier zadetek Egipta razveljavil zaradi prekrška, ki je bil storjen na drugi strani igrišča, še preden je Egipt sploh začel svoj napad.

Argentino so naposled z 1:0 v finalu gladko premagali Španci. A tudi na zadnji tekmi svetovnega prvenstva ni šlo brez kontroverznosti, saj je Fifa zaradi pretepa, ki so ga sprožili Argentinci, odprla preiskavo proti Argentinski nogometni zvezi.