Ronaldo po poroki presenetil še z novim videzom (VIDEO)

Cristiano Ronaldo je nazaj. Le nekaj dni po poroki z dolgoletno partnerko Georgino Rodriguez se je 41-letni Portugalec vrnil k Al-Nassru, ob prihodu pa pozornosti ni pritegnil le zaradi novega zakonskega stanu.

Petkratni dobitnik zlate žoge je namreč v novo sezono vstopil tudi z opazno spremenjenim videzom. Svoje prepoznavne temne lase si je pobarval v precej svetlejši, zlati odtenek, nova pričeska pa je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Ronaldo jo je najprej delil s svojimi sledilci na Instagramu, nato pa z njo presenetil še ob vrnitvi na trening, kjer ga je med soigralci pričakal zanimiv sprejem.

Na posnetku iz klubskih prostorov je mogoče videti nasmejanega, a skoraj nekoliko sramežljivega Portugalca, ki sprejema čestitke članov moštva ob poroki, nato pa je besedo prevzel še novi trener Al-Nassra Ange Postecoglou.

»Pozdravljamo kapetana in mu čestitamo ob poroki,« je dejal Avstralec, njegove besede pa so pospremili aplavz soigralcev in širok Ronaldov nasmeh. Toda sproščeno vzdušje ni trajalo dolgo. Postecoglou je hitro prešel k resnejšim temam: »Liga se začenja nocoj. Ne bo čakala, da bomo pripravljeni.«

S tem je svojim varovancem jasno sporočil, da časa za počasen začetek ni. Al-Nassr bo v novi sezoni branil naslov saudskega prvaka, ki ga je maja osvojil po dramatičnem zaključku prvenstva, Ronaldo pa je takrat prišel do svoje prve ligaške lovorike po selitvi v Savdsko Arabijo.