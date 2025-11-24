Ronaldo poletel kot Jordan, Messi ujel slavnega Madžara in Slovenca (VIDEO)

Nekdanja velika tekmeca na evropskih igriščih Cristiano Ronaldo in Lionel Messi tudi na drugih celinah nadaljujeta dvoboj, kdo zmore več in na kakšen način. Neuničljivi Portugalec je pri 40 letih v slogu legendarnega NBA zvezdnika Michaela Jordana poletel po zraku, ponovil »škarjice«, s katerimi je v dresu madridskega Reala proti Juventusu leta 2018, in zabil enega od najlepših golov. Sprožil je navdušenje po vsem svetu.

Spektakularen gol, za 4:1 pri zmagi Al Nassra proti Al Khaleeju, je bil že Ronaldov 10. v prvenstvu Savdske Arabije. Al Nassr je zmagal na vseh devetih prvenstvenih tekmah, a Ronaldo ni najboljši strelec. Je le drugi, pred njim je mlajši rojak in soigralec Joao Felix, ki je zabil gol več.

Mitja Ilenič bo v konferenčnem finalu izzval Argentinca

Na drugi strani sveta v ZDA je Lionel Messi ujel slavnega Madžara Ferenca Puskasa. Pri zmagi Interja proti Cincinnatiju s 4:0 in za uvrstitev v finale vzhodne konference MLS je 38-letni Argentinec dosegel gol in tri podaje, skupno že 404 v karieri. Za toliko podaj je po podatkih Opte potreboval 1135 uradnih tekem. Messiju do 900. gola manjkajo le še štirje.

Argentinčeve številke so impresivne v tem letu, saj je zabil 46 golov, s čimer je bil v prvem delu lige najboljši strelec. Na zadnjih desetih tekmah je dosegel 10 golov, v končnici pa šest. V konferenčnem finalu se bosta 29. t. m. v Miamiju pomerila Inter in New York City, za katerega je 13 minut pri gostujoči zmagi proti Philadelphii igral tudi 20-letni Slovenec Mitja Ilenič.

V polfinalu zahodne konference se bosta jutri zgodaj zujutraj pomerila San Diego in Minnesota.

Veliki finale bo 6. decembra.