Ronaldo prekršil pravila o obvezni osamitvi na domu

Funchal - Zvezdnik Juventusa, Portugalec Cristiano Ronaldo čas pandemije preživlja v luksuzni vili z bazenom in velikim vrtom na domačem otoku sredi Atlantika Madeiri. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije 35-letnega napadalca, kako vadi na izpraznjenem stadionu Madeira, s čimer pa bi lahko kršil pravila o izolaciji.



Napadalec torinske stare dame je ta teden na skrivaj treniral na zelenici domačega stadiona, Estadio de Chupana. Gre za domače igrišče kluba Nacional v Funchalu. Vendar pa njegova skrivna misija ni ostala prikrita.



Posnetke Ronalda, kako vadi na stadionu, je opazil tudi vodja zdravstvene službe na Madeiri Pedro Ramos, ki je opozoril, da Ronaldo ni imel posebnega dovoljenja za vadbo na stadionu.



Vrata stadiona je posebej za Ronalda odprl predsednik kluba Rui Alves. Videti pa je, kako trenira in brca žogo skupaj z drugimi igralci. Na Madeiri tamkajšnje pristojne službe prebivalcem svetujejo, naj ostajajo doma in tako skrbijo za preprečevanje širjenja epidemije covida-19.

Ribiški mir

V Italiji, ki je ena najbolj prizadetih držav s koronavirusom, je bil Juventus tarča kritik, ker je Ronaldu dovolil, da se je pred italijansko karanteno umaknil na otok, na katerem je bil rojen.



V največjem naselju na otoku Funchalu ima vilo, vredno osem milijonov evrov, v kateri je skupaj z življenjsko sopotnico Georgino Rodriguez in otroki preživel en mesec.



Nato pa se je odločil, da se bo začasno preselil v bolj umirjeni del otoka. V majhni ribiški vasici je najel vilo, ki stane skoraj 4000 evrov na teden, kjer pa ima boljše pogoje za trening.