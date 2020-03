Ronaldo pristal na znižanje plače pri Juventusu

Torino – Andrea Agnelli in Fabio Paratici, predsednik in izvršni direktor italijanskega nogometnega velikana Juventusa, sta kapetanu ekipe Giorgiu Chielliniju dala nalogo, da se s soigralci pogovori o znižanju plače za 10 do 15 odstotkov. Za zdaj se vsi strinjajo s predlogom, tudi Cristiano Ronaldo, najbolje plačani nogometaš moštva.



Portugalčeva letna plača se bo po poročanju italijanskih medijev zaradi trenutnih razmer, ki jih je povzročil koronavirus, znižala za 3,8 milijona evrov. Ronaldo, ki se je minuli teden v boju proti koronavirusu izkazal z donacijami portugalskim bolnišnicam, sicer letno zasluži dobrih 57 milijonov evrov bruto, na klubski lestvici zaslužkarjev pa mu sledita Argentinca Gonzalo Higuain in Paulo Dybala, ki zaslužita dobrih 13 milijonov, slab milijon več od Miralema Pjanića.



Vsi Juventusovi nogometaši še niso prišli na vrsto za pogovor, Chiellini jih bo poklical v naslednjih dneh, tako še ni jasno, za koliko bodo plače dejansko znižali.